Una storia lunga 35 anni: Sergio Baccelli “racconta” in un libro di Pier Francesco Nesti una vita nella pallavolo nelle Signe

LASTRA A SIGNA – Lunedì 20 maggio alle 21, presso la sala del consiglio comunale a Lastra a Signa, con gli amici di sempre e la rappresentanza delle amministrazioni comunali di Lastra a Signa e Signa e della Federazione Italiana Pallavolo, Sergio Baccelli presenterà il libro “Sergio Baccelli, una vita nella pallavolo nelle Signe”, a cura del nostro collega Pier Francesco Nesti con la collaborazione di Gianni Taccetti, delegato Coni di Firenze e segretario della sezione U.N.V.S. Nesti Pandolfini Le Signe. “Oggi, a ripensare alle tante amiche e ai tanti amici comuni che nel tempo sono stati protagonisti di questa esperienza – dice Baccelli – porta a rivivere pezzi importanti di vita trascorsi con persone speciali e momenti belli”. “Quando un socio U.N.V.S. che ha la passione e la voglia di donarsi agli altri come Sergio Baccelli, – dicono dalla sezione U.N.V.S. – Cavaliere della Repubblica Italiana, infaticabile ex presidente dal cuore grande del volley del territorio fiorentino ci ha parlato della possibilità di racchiudere in un libro il suo impegno quotidiano di tanti anni di attività passati nella Pallavolo Lastra e nel Volley Club Le Signe, animato da passione e competenza, non abbiamo potuto fare altro che gioire e metterci a disposizione per la lodevole iniziativa per lasciare a chi continuerà questo impegno un contributo importante”. Il libro, completo di rassegna fotografica, articoli e storia della pallavolo del territorio, verrà distribuito gratuitamente la sera della presentazione mentre successivamente potrà essere richiesto allo stesso Sergio Baccelli oppure all’indirizzo e-mail unvslesigne@gmail.com.

(Nella foto più generazioni del volley nelle Signe, da sinistra Fiorenzo Drovandi, Dania Fabiani, Sergio Baccelli e Gianni Taccetti)