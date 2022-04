“Una storia partigiana”: tutti i premiati al concorso della sezione Anpi “Bruno Terzani” di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – “Una storia partigiana”: questo il tema del concorso letterario che ha visto il suo atto conclusivo lunedì scorso, 25 aprile, in sala consiliare a Lastra a Signa. Concorso che era stato promosso dalla sezione Anpi “Bruno Terzani” di Lastra a Signa e che è arrivato quest’anno alla settima edizione. Questi i premiati: per quanto riguarda la sezione poesia primo posto per Elisabetta Breda, di Sernaglia della Battaglia (Treviso), con “Che non volesse morire”, seguita da Oriano Bertoloni, di Marina di Carrara, con la poesia intitolata “Nella risiera di San Sabba”. Terzo posto, infine, per “Ranucolo cristalizzato” di Monica Schiaffini, di Casarza Ligure (Genova). Nella sezione prosa primo posto per Morena Martina Pedriali, di Jolanda di Savoia (Ferrara), con “La notte che verrà”, secondo posto per Serena Barsottelli di Camaiore con “Inverno etiope” e terzo gradino del podio per Ilaria Colasanti, di Malo (Vicenza) con “Mia nonna”.