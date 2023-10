Una targa per ricordare “Beppe” Lapini: gli amici di Santa Lucia gli rendono omaggio così

LASTRA A SIGNA – Quando dici Lapini, pensi all’officina dove lavorava insieme ai fratelli Franco e Fabrizio e ad alcuni soci a Signa (e dove gentilezza e cordialità sono sempre state di casa). Ma pensi soprattutto a Giuseppe, “Beppe” per tutti, scomparso prematuramente nel settembre del 2021. Una bella persona Beppe che, come disse don Renzo Ventisette nel giorno del suo funerale, “è un chicco di grano che è diventato spiga”. A due anni dalla sua morte, quindi, questa mattina, presso il parcheggio di via Val di Rose, gli amici di Santa Lucia, alla presenza del sindaco Angela Bagni, hanno collocato una targa in suo ricordo. “Beppe”, infatti, socio fondatore del Vespa CLub Lastra a Signa (presente anche una loro rappresentanza), volontario dell’Unitalsi (presenti anche alcuni rappresentanti dell’associazione) che in tutti i pellegrinaggi a cui ha partecipato, non si è mai tirato indietro con grande spirito di servizio, è sempre stato attivo nel dare un mano agli altri e in ogni attività del piccolo borgo collinare di Lastra a Signa. “Questa mattina a Santa Lucia, – ha detto il sindaco Bagni – insieme alla famiglia e agli amici, abbiamo scoperto una targa in ricordo di Giuseppe Lapini, per tutti Beppe. Viveva a Lastra e a Signa ma era conosciuto anche a Signa per la sua storica officina fondata insieme ai fratelli. Beppe era una persona generosa, gentile e disponibile, pronto sempre ad aiutare gli amici e la sua comunità che oggi hanno voluto collocare una targa alla sua memoria. E stamani tanti amici e tanti cittadini erano lì a ricordarlo, a testimoniare l’impegno che Beppe ha donato alla sua comunità come fondatore del Vespa CLub Lastra a Signa e volontario dell’Unitalsi”.

P.F.N.