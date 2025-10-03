Una vita nella pallavolo: a Sergio Paoletti il premio ANSMeS Firenze “Alfredo Martini 2025”

FIRENZE – Una vita nella pallavolo. Nasce da qui, come recita anche la motivazione, il premio che sarà consegnato domani, sabato 4 ottobre, alle 19, a Sergio Paoletti (nella foto con una squadra Under 14 della Savino Del Bene) in occasione del torneo “Stefano Tomberli” che si giocherà presso la palestra Duca d’Aosta, in piazza Primo Maggio a Brozzi. Paoletti, fra l’altro, è molto conosciuto anche a Signa avendo lavorato a lungo all’interno del Comune come ingegnere. Tante, invece, dal punto di vista sportivo, le realtà con cui ha avuto a che fare in questi anni, a partire dal 1971 quando è stato uno dei fondatori del Firenze Ovest, società tuttora in attività con il settore maschile e femminile, rivestendo, nell’arco di quindici anni, le cariche di presidente, dirigente e allenatore. Quindi è stato a lungo membro dell’organizzazione del Memorial nazionale Roberto Battagli di volley femminile insieme alla Libertas Pallavolo Signa e nel 1999 ha ricevuto la medaglia del presidente della Repubblica per averne contribuito nella crescita. Fra i più importanti ottenuti, nel 1984/1985 campione provinciale Minivolley, 1986/1987 campione provinciale Under 14 femminile, 1992/1993 promozione in serie B con la Pallavolo Firenze, 1996/1997 campione provinciale Under 14, 2018/2019 promozione in serie A2 Pallavolo Firenze, 2020/2021 promozione in serie B2 Liberi e Forti Firenze, 2021/2022 campione territoriale Under 13 e Under 15 Savino Del Bene Scandicci e campione territoriale e regionale Under 14 Savino Del Bene Scandicci. Lunga anche la lista delle società allenate: Firenze Ovest, Itala Pallavolo, Pallavolo Firenze, Libertas Pallavolo Signa, Liberi e Forti Firenze, Savino Del Bene Scandicci, Robur Scandicci, Santa Maria a Pignone. Alla cerimonia, oltre al presidente Raoul Ceccuti, saranno presenti dirigenti provinciali e regionali ANSMeS, il presidente regionale Salvatore Vaccarino e il Coni Firenze con il delegato Gianni Taccetti.