Un’associazione in crescita: dodici nuovi confratelli per la Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – Dodici nuovi confratelli per la Misericordia di Campi Bisenzio. Un’associazione che continua a crescere, per essere sempre più al servizio della comunità campigiana. La tradizionale cerimonia della “vestizione” si è svolta domenica scorsa, a San Donnino, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, patrono delle Confraternite di Misericordia. “E’ stata una giornata di festa e di condivisione di quelli che sono i valori del mondo delle Misericordie, – ha detto il Provveditore Cristiano Biancalani – sono molto contento di aver visto una partecipazione sentita e numerosa”. Alla cerimonia, infatti, erano presenti circa 130 confratelli oltre ai 12 nuovi, dopo i due anni di aspirantato previsti e una serie di incontri formativi tenuti dal Correttore dell’associazione, don Ivo Marchi. “Vorrei ringraziare don Gilbert Shahzad, parroco di San Donnino e Sant’Andrea che ci ha ospitato visto che ogni anno festeggiamo in una diversa parrocchia del Vicariato campigiano, – ha aggiunto Biancalani – è stato un momento di condivisione importante per la nostra Misericordia”. Ma San Sebastiano è anche il patrono della Polizia municipale: “E per questo ringrazio l’assessore Riccardo Nucciotti e il nuovo comandante della Polizia municipale di Campi, Francesco Frutti, che hanno partecipato alla giornata di festa”, ha concluso Biancalani, ricordando che era presente anche il maresciallo Giorgio Tocci della stazione dei Carabinieri di San Piero a Ponti. Dopo la celebrazione della Santa Messa e la vestizione dei nuovi confratelli, è stato benedetto un nuovo mezzo per i servizi sociali, adibito anche al trasposto di disabili, che sarà utilizzato dalla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia. Quindi, è seguita la consegna degli attestati di benemerenza ai volontari e gli attestati ai partecipanti del corso base di protezione civile. Questi i nuovi confratelli: Benedetta Biancalani, Giuseppe Burroni, Sonia Fei, Marcello Magi, Gabrio Nannini, Gaetano Li Puma, Carmen Monaco, Sabrina Pezzoli, Debora Rizzuto, Jacopo Tasselli, Elena Tognarini e Claudio Di Desiderio.