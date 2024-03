Un’aula studio a Campi Bisenzio: è il primo spazio riaperto dopo l’alluvione

CAMPI BISENZIO – Il Porto delle Storie, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, ha deciso di mettere a disposizione degli studenti del territorio uno spazio per chiunque desideri un luogo di studio e lettura in un ambiente condiviso. Si tratta del primo spazio studio riaperto dopo l’alluvione del novembre scorso. “La biblioteca Tiziano Terzani non solo custodiva i nostri libri – ha detto il vice-sindaco Federica Petti – ma era uno spazio fondamentale per gli studenti di Campi Bisenzio. Abbiamo cercato fin da subito delle soluzioni alternative e ringraziamo il Porto delle Storie per la sua disponibilità; purtroppo non è stato possibile partire in tempo per la sessione invernale, ma speriamo che da ora in avanti si possa ritornare alla normalità. Il nostro progetto tuttavia non si ferma qui, ma continueremo a cercare spazi e luoghi dove gli studenti possano ritrovarsi e studiare insieme”. “Collaboriamo da anni con il Comune di Campi Bisenzio e la biblioteca Tiziano Terzani – dice Alessandro Guarducci, presidente di Macramè Cooperativa Sociale – a un’idea di cultura accessibile per tutti e in questo momento in cui spazi fondamentali per la cittadinanza, come quelli di Villa Montalvo, non sono più agibili a causa dell’alluvione, ci è sembrato importante mettere a disposizione il Porto delle Storie per gli studenti del territorio”. Il nuovo spazio studio, in via Giusti 7 a Campi Bisenzio, sarà aperto dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 9 alle 13: qui ragazzi e ragazze, oltre al materiale utile (Wi-Fi e prese della corrente), avranno a disposizione un punto ristoro con caffè e acqua, tutto l’occorrente per lavorare in comodità e all’esterno un campo da gioco per i momenti di svago. Avranno inoltre la possibilità di rimanere per pranzo alla “cambusa” del Porto al costo agevolato di 5 euro. Sarà richiesto unicamente il tesseramento Acsi di 5 euro per poter “abitare” lo spazio in sicurezza.