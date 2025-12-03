Undici lezioni e un test finale: via al corso di protezione civile organizzato dalla Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Ha preso il via ieri sera, martedì 2 dicembre, presso la sede della Misericordia di Campi Bisenzio, il corso base di protezione civile organizzato dall’Area emergenze dell’associazione. Presente anche il Provveditore, Cristiano Biancalani, per un saluto iniziale e dare il benvenuto ai presenti. Undici lezioni (la prossima è in programma domani, giovedì […]

CAMPI BISENZIO – Ha preso il via ieri sera, martedì 2 dicembre, presso la sede della Misericordia di Campi Bisenzio, il corso base di protezione civile organizzato dall’Area emergenze dell’associazione. Presente anche il Provveditore, Cristiano Biancalani, per un saluto iniziale e dare il benvenuto ai presenti. Undici lezioni (la prossima è in programma domani, giovedì 4 dicembre, qui di seguito pubblichiamo il programma completo), entrambe di due ore, dalle 21 alle 23, e un test finale per tutti i partecipanti previsto invece per il 27 gennaio. Quattro i formatori che aiuteranno tutti i partecipanti ad apprendere tutte le nozioni base e che possono rivelarsi fondamentali in caso di emergenza. Per informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo areaemergenze@misecampi.it