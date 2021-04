Unico Metropolitano, il Comune di Signa rinnova l’accordo

SIGNA – Il Comune di Signa rinnova l’accordo per “Unico Metropolitano”, l’abbonamento mensile acquistabile al costo ordinario di 50 euro (o 41 euro per gli utenti con agevolazione Isee) che permette di viaggiare a prezzo vantaggioso e con un solo titolo di viaggio su bus Ataf&Li-nea, tramvia e treni regionali all’interno della Piana fiorentina. “Abbiamo appena firmato per il rinnovo dell’accordo – commenta il sindaco Giampiero Fossi – un servizio che riteniamo importante portare avanti per garantire ai cittadini spostamenti a prezzi agevolati”. “Dall’accordo per il proseguimento della sperimentazione fino al 31 dicembre 2021 nell’ambito metropolitano fiorentino, si evince che Signa è il territorio con la percentuale di partecipazione più alta (21,54%) rispetto agli altri Comuni che ne fanno parte e questo porta a due importanti considerazioni – aggiunge l’assessore ai trasporti Chiara Giorgetti – da una parte, il consistente investimento economico promosso dall’amministrazione che va a sottolineare la volontà di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico; dall’altra, il ruolo strategico ricoperto dalla nostra stazione ferroviaria che favorisce e incentiva i cittadini all’uso del treno per i propri spostamenti, in una prospettiva sempre crescente di ritorno all’uso quotidiano del mezzo pubblico”.