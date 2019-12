Uniti per Signa: “Una viabilità alternativa c’è, ecco le nostre proposte”

SIGNA – “Una viabilità alternativa a Signa c’è”: la proposta è dei tre consiglieri comunali di Uniti per Signa (Gianni Vinattieri, Matteo Manelli e Chiara Di Bella) e prende spunto da uno studio effettuato da Alessandro Spinelli, presidente Uniti per Signa, Lorenzo Raugei e Simone Pancani che i tre esponenti politici ringraziano “per il lavoro svolto”. “Oltre a intraprendere ogni strada per la realizzazione del nuovo ponte, – spiegano – bisogna cercare soluzioni in grado di migliorare la viabilità locale e la vita dei cittadini signesi. Per questo Uniti Per Signa propone una diversa organizzazione della circolazione in modo da realizzare lo sdoppiamento dei flussi che attualmente interessano il tratto di via Roma compreso fra via del Castello e via Santelli, sfruttando nel modo migliore possibile le strade, o i tratti di queste, che scorrono esternamente. Tale soluzione darebbe origine a una “Ztl naturale” all’interno della quale verrebbe inibita la circolazione a chi proviene da Campi Bisenzio ed è diretto a Lastra a Signa”.

Entrando nel merito, “i tracciati stradali che costituiscono l’itinerario dedicato ai veicoli provenienti da Lastra a Signa e diretti a Campi Bisenzio rimarrebbe invariato rispetto a quello attuale, i veicoli provenienti da Campi Bisenzio e diretti a Lastra a Signa verrebbero incanalati su via Madre Teresa di Calcutta proseguendo in via Gino Bartali fino a raggiungere l’incrocio con via del Crocifisso. Incrocio che dovrà essere collegato a via di Lupaia, attraverso la realizzazione di un nuovo tracciato stradale, della lunghezza di circa 400 metri, per raggiungere via di Castelletti. Da qui i veicoli raggiungerebbero via Sorelle Gramatica per percorrere via Degli Arrighi, via Cavalcanti, via del Castello raggiungendo via Roma in prossimità del sottopasso ferroviario. Il tronco stradale di nuova realizzazione permetterebbe ai veicoli provenienti dalla zona Indicatore/Colli di raggiungere le frazioni di Comeana e Lecore senza interessare Largo Capitelloni e via XX Settembre”.

“Per consentire invece l’attuazione della “Ztl naturale” si renderebbero necessarie l’istituzione del senso unico in via Degli Arrighi con direzione consentita da via Sorelle Gramatica a via Cavalcanti; l’istituzione del senso unico in via del Castello nel tratto compreso fra via Cavalcanti e via Roma con direzione consentita in tale direzione; l’istituzione del senso unico di circolazione lungo il tratto di via Roma compreso fra via del Castello e via Santelli, con transito consentita in tale direzione”.

I vantaggi? “Sicuramente una migliore fluidità agli incroci con via Roma dove, con il tratto a senso unico, vengono eliminati alcuni “conflitti di traiettorie” con conseguente minore inquinamento atmosferico. Si avrebbe il senso unico in via Roma dal sottopasso della ferrovia fino a via Santelli con dimezzamento del traffico; il senso unico permetterebbe nello stesso tratto di liberare una carreggiata, che potrebbe essere utilizzata per la riqualificazione di quello che risulta attualmente essere il tratto più compromesso di via Roma”.

Infine un suggerimento: “L’ipotesi di viabilità descritta richiede lo studio di alcune modifiche in ordine alla circolazione sulle strade minori del centro abitato. Per esempio, il raggiungimento di via Verdi da parte dei veicoli che provengono da Campi Bisenzio dovrebbero percorrere via Santelli, via della Resistenza, via Fratelli Rosselli, via Buozzi, via Leonardo Da Vinci, piazza Stazione, via Nuova Stazione e infine reimmettersi in via Roma. L’itinerario potrebbe essere abbreviato invertendo il senso di marcia nel tratto di via di Porto compreso fra via della Resistenza e via Roma”.