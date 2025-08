Università: corsi di laurea completamente o in parte in lingua inglese

SESTO FIORENTINO – Sono 18 i corsi di laurea tenuti completamente o in parte in lingua inglese in vari ambiti scientifico-disciplinari all’Università di Firenze. Le lauree erogate interamente in lingua inglese sono 10 e sono rivolte a chi vuole affrontare con competenza le sfide cruciali del mondo contemporaneo, dalla sostenibilità nelle sue varie accezioni alle scienze della vita, dalla transizione digitale all’automazione. Accanto al percorso […]

SESTO FIORENTINO – Sono 18 i corsi di laurea tenuti completamente o in parte in lingua inglese in vari ambiti scientifico-disciplinari all’Università di Firenze. Le lauree erogate interamente in lingua inglese sono 10 e sono rivolte a chi vuole affrontare con competenza le sfide cruciali del mondo contemporaneo, dalla sostenibilità nelle sue varie accezioni alle scienze della vita, dalla transizione digitale all’automazione. Accanto al percorso triennale in Sustainable Business for Societal Challenges (Economia), declinato sul tema della sostenibilità nel mondo aziendale, sono presenti nove lauree magistrali.

Mechanical Engineering for Sustainability (Ingegneria) studia nuovi paradigmi produttivi e organizzativi per sostenere la transizione sociale e industriale; Management Engineering (Ingegneria), prepara ingegneri gestionali con competenze avanzate in data analysis. Geoengineering (Ingegneria) è l’unico corso in Italia che consente di affrontare in modo interdisciplinare la mitigazione dei rischi naturali; Advanced Molecular Sciences (Chimica), approfondisce la ricerca sulle scienze della vita e sulla chimica dei materiali; Design of Sustainable Tourism Systems (Statistica) fornisce competenze per la gestione e l’organizzazione sostenibile delle attività turistiche. Tropical and Subtropical Agriculture (Agraria) mira a migliorare la sicurezza alimentare e sostenere lo sviluppo delle capacità e l’empowerment delle comunità locali, mentre Economics and Development(Economia) attraverso l’interdisciplinarità offre una formazione innovativa nel campo dell’economia dello sviluppo e Finance and Risk Management (Economia) fornisce gli strumenti avanzati per valutare e gestire il rischio in contesti finanziari, economici e assicurativi.

La collaborazione con Scuola IMT Alti Studi Lucca ha portato a realizzare il corso in Software: Science and Technology (Informatica), dedicato a chi vuole diventare un professionista della progettazione e dello sviluppo di sistemi software complessi. Accanto a questi, altri 8 corsi di laurea magistrale prevedono una parte del corso o un indirizzo in lingua inglese. Sono: Biotecnologie per la gestione ambientale e l’agricoltura sostenibile (Agraria); Pianificazione e progettazione per la Sostenibilità (Architettura); Economia Istituzioni Sostenibilità/Economics Institutions Sustainability (Economia); Geography Spatial Management, Heritage for International Cooperation (Geografia); Physical and Astrophysical Sciences (Fisica); Ingegneria energetica; Ingegneria Meccanica; Robotics, Automation and Electrical Engineering (tutte e tre di Ingegneria).

“La vocazione internazionale dell’Ateneo – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci – è testimoniata da molteplici azioni: oltre all’offerta di corsi in lingua inglese, sono presenti 21 percorsi di laurea – organizzati in collaborazione con università internazionali per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli – e più di 700 accordi Erasmus+, che permettono una mobilità per studio o per tirocinio. Inoltre, l’Università di Firenze fa parte dell’alleanza tra università europee che attraverso le sue attività vuole essere «voce» del benessere personale e sociale”.