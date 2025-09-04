SESTO FIORENTINO – All’Università proseguono le immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026 ai corsi di laurea triennali a ciclo unico e magistrali, ad accesso libero. Per i corsi di laurea a numero programmato, invece, le date per fare domanda e sostenere i test di accesso sono inserite nei bandi pubblicati online. Fino a venerdì 5 settembre sarà possibile fare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze dell’educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate-controllo qualità; Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo e edilizia (TEMA) e ai corsi a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia. Lunedì 15 settembre scade il termine per le lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, Scienze infermieristiche e ostetriche, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Per info su scadenze, Isee, corsi a numero programmato, immatricolazioni corsi ad accesso libero e servizi online erogati attraverso il sistema GCS – Gestione Carriere Studenti è attivo il contact center. Il servizio è raggiungibile ai numeri 055 0986499 (contatto telefonico) e 800 931390 (esclusivamente da telefonia fissa): dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 e il sabato dalle 9 alle 12.