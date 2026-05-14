Uno spazio pubblico intitolato a don Norberto Poli, delibera approvata dalla giunta   

LASTRA A SIGNA – A quasi un mese dalla scomparsa di don Norberto Poli, la giunta comunale approva un atto dove si propone l’intitolazione di uno spazio pubblico allo storico parroco della chiesa della Natività. Riconoscendo il valore della sua figura che per tutta la sua vita si è distinta per il valore morale e l’impegno sociale nei confronti della comunità lastrigiana e, vista la significativa sensibilità dimostrata dalla stessa cittadinanza nel richiedere espresso apprezzamento e sostegno all’idea di intitolare un’area pubblica posta sul territorio in sua memoria, la delibera demanda agli uffici comunali di avviare il procedimento. Ricordiamo che l’intitolazione di vie e piazze è soggetta ad autorizzazione da parte della Prefettura e che tale disposizione stabilisce che l’intitolazione di luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni richiede autorizzazione del Prefetto, salvo ovviamente deroghe.