Uno Sportello di ascolto e soccorso contro la violenza di genere: a volerlo è stato Azzurro Donna Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Buona la prima, sabato scorso alla Casa del Guidi, per lo Sportello di ascolto e soccorso contro la violenza di genere di Azzurro Donna Sesto Fiorentino. A fare gli onori di casa il coordinatore comunale Marco Allegrozzi, a cui sono seguiti gli interventi dell’onorevole Erica Mazzetti, di Rita Pieri, Marianna Baldi e Daniela Pancani, rispettivamente coordinatrice regionale, vice-coordinatrice regionale e coordinatrice comunale di Azzurro Donna, del dottor Puccinelli, responsabile del Dipartimento sanità e dell’ avvocato Federico Dabizzi, coordinatore della segreteria regionale di Forza Italia Toscana.

Tanti gli aspetti sottolineati nel corso dell’iniziativa, dal punto di vista politico, statistico, psicologico, medico e legale: “Solo la sinergia e la sincronia delle azioni richieste a tutti gli attori coinvolti, – si legge in una nota – potrà far fronte a situazioni che tante volte si risolvono in tragedie dolorose. Così, a partire da sabato 17 giugno sarà possibile concordare un colloquio con Daniela Pancani, infermiere e psicoterapeuta individuale e di gruppo attraverso comunicazione e-mail all’indirizzo azzurrodonnasestofno@gmail.com oppure telefonando al numero 3792765252. Azzurro Donna Sesto Fiorentino e il coordinamento comunale Forza Italia Sesto Fiorentino si augurano di poter fornire attraverso questo servizio, un contributo significativo all’ utenza che liberamente e in situazione di conflitto relazionale o di violenza, ricerchi un valido supporto ed orientamento per le eventuali azioni da intraprendere”.

“Parità di genere e lotta alla violenza sono, fin dalla costituzione, punti prioritari di Forza Italia, tanto da aver dato vita al movimento Azzurro Donna che, in sinergia con Forza Italia, a livello locale e nazionale, sviluppa al meglio questi temi; non solo promuove incontri e iniziative concrete come quella di oggi”: lo ha detto la parlamentare di Forza Italia Erica Mazzetti che poi ha aggiunto: “Aprire un centro rappresenta un passo concreto per ascoltare e per aiutare le persone vittime di violenza a denunciare prima. Come Parlamento, abbiamo fatto molte leggi contro la violenza sulle donne, rimane ancora problematica l’applicazione anche se nell’ultimo CdM abbiamo introdotto novità significative, come il braccialetto elettronico automatico e un inasprimento delle pene soprattutto per chi è recidivo. Bene anche investire in formazione”. “Un terreno su cui dobbiamo tutti fare di più è quello della cultura. Dobbiamo trasmettere e diffondere, – aggiunge Mazzetti – la cultura della libertà e l’importanza di essere liberi, fin da bambini, nelle famiglie, nelle scuole, nello sport: è il vero antidoto a ogni forma di violenza. Sono convinta che occorrano le leggi, severe, che ci sono, ma spesso vengano mal applicate, che occorra la formazione dei giudici e delle forze dell’ordine ma sono convinta che occorrano anche i valori e il pragmatismo, come dimostra Azzurro Donna”.