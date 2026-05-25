PRATO – Alla chiusura delle urne i pratesi che sono andati a votare sono stati il 55.72% degli aventi diritto, in netto calo rispetto al 2024 quando, alle 15 del lunedì. i votanti erano stati pari al 64.01%, quindi una differenza di circa nove punti. Intanto il primo exit poll mette Matteo Biffoni “a cavallo” della quota che gli assicurerebbe la vittoria al primo turno con una forchetta che va dal 49,5% al 53,5%. Lontano il candidato di centrodestra Gianluca Banchelli che si attesterebbe fra il 26 e il 30%, mentre Claudio Belgiorno viene dato fra il 7 e il 9%.
Urne chiuse a Prato: a votare il 55,72% degli elettori. Exit poll: Biffoni sarebbe davanti a tutti
PRATO – Alla chiusura delle urne i pratesi che sono andati a votare sono stati il 55.72% degli aventi diritto, in netto calo rispetto al 2024 quando, alle 15 del lunedì. i votanti erano stati pari al 64.01%, quindi una differenza di circa nove punti. Intanto il primo exit poll mette Matteo Biffoni “a cavallo” […]