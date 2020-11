Usca di Firenze, fino a 60 visite a casa ogni giorno a pazienti Covid. Tutti i numeri dell’emergenza sanitaria

FIRENZE – Quasi 2.500 visite a domicilio delle squadre Usca di Firenze, 2.463 per l’esattezza, sul territorio fiorentino dal 6 aprile all’8 novembre per un totale di 1.302 tamponi effettuati al domicilio. E oltre 12mila valutazioni e accertamenti sugli ospiti negli alberghi sanitari nello stesso periodo di tempo. Sono i numeri importanti del lavoro svolto dalle Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale in poco più […]

FIRENZE – Quasi 2.500 visite a domicilio delle squadre Usca di Firenze, 2.463 per l’esattezza, sul territorio fiorentino dal 6 aprile all’8 novembre per un totale di 1.302 tamponi effettuati al domicilio. E oltre 12mila valutazioni e accertamenti sugli ospiti negli alberghi sanitari nello stesso periodo di tempo. Sono i numeri importanti del lavoro svolto dalle Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale in poco più di sette mesi di attività, dove la gran mole dell’attività, dalla loro attivazione ad oggi, si è concentrata soprattutto su aprile e maggio, i mesi più critici della prima ondata. Sulle visite al domicilio però da settembre si è tornati a registrare numeri a due cifre con una media da metà ottobre di 41,2 visite giornaliere. Media che però solo negli ultimi 8 giorni, è salita fino a 58 visite al giorno con picchi anche di 64 visite giornaliere (il 1° e il 5 novembre).

“Alla luce dell’attuale quadro epidemiologico – spiega Lorenzo Baggiani, coordinatore sanitario del territorio fiorentino – Usca rende possibile ai pazienti Covid-19 di godere della necessaria assistenza specifica extraospedaliera, fornendo un importante supporto ai medici di assistenza primaria, con i quali per ciascun assistito viene condiviso il percorso assistenziale. Per garantire una migliore risposta alla popolazione, nelle ultime settimane in particolare, è stato opportuno attivare nuovi team. Si è reso inoltre necessario aumentare gli spazi a disposizione, con attivazione di una seconda sede”.

Alla sede presso il presidio Orsini attivata ad aprile, si è aggiunta il 30 ottobre quella presso il presidio Santa Rosa in conseguenza dell’incremento dell’attività del servizio e dunque del personale. Le squadre che partono da queste due sedi su Firenze ogni giorno sono 18 e sono attive sette giorni su sette dalle 8 alle 20. Si recano al domicilio ma anche negli alberghi sanitari e nelle Rsa, qui insieme al Gruppo multiprofessionale Girot che vi opera stabilmente. Il team Usca è abilitato a effettuare il tampone faringeo ma svolge anche prelievi del sangue e medicazioni e su indicazione del medico, attiva la possibilità di fare Rx a domicilio o consulenze specialistiche con professionisti dell’Azienda.

L’attività negli alberghi sanitari – A partire da settembre i dati delle visite in alberghi sanitari registrano 314 visite per un totale di 887 tamponi effettuati. Da aprile ad oggi, invece, sono state effettuate negli alberghi sanitari ben 12.962 valutazioni. Si tratta di valutazioni dei parametri vitali che su ogni ospite in struttura vengono effettuate se necessario anche più volte al giorno, da parte anche del solo infermiere Usca che, all’occorrenza, segnala al medico del team l’esigenza di una visita. Il numero delle valutazioni è proporzionalmente più alto rispetto alle visite perché su ogni singolo ospite possono essere fatti anche più accertamenti al giorno. L’attività nelle Rsa – Negli ultimi 8 giorni le visite delle squadre Usca inRsa dove operano i Girot, sono state 87.

I tamponi effettuati da Usca – In quasi otto mesi di attività al domicilio, in albergo sanitario e in Rsa, sono stati effettuati complessivamente 2.037 tamponi. Triage telefonico – 6.588 contatti ovvero colloqui telefonici con il paziente prima dell’accesso che Usca effettua in seguito alla segnalazione del medico curante o dal pediatra di libera scelta. Usca valuta inoltre di ricontattare telefonicamente dopo l’accesso al domicilio i pazienti Covid che non hanno medico di medicina curante o pediatra a Firenze. Negli ultimi 8 giorni al triage telefonico sono stati registrati 740 contatti, con una media di 92,5 contatti ogni giorno.