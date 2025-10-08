“Uscirò dalla tua vita in taxi” apre la stagione del Teatro Manzoni

CALENZANO – Con “Uscirò dalla tua vita in taxi” la commedia degli acclamati drammaturghi inglesi Keith Waterhouse e Willis HallIl, si apre il cartellone del Teatro Manzoni. L’allestimento, firmato Seven Cults Produzioni con la direzione di Filippo D’Alessio, debutta venerdì 10 ottobre alle 21.15. “Uscirò dalla tua vita in taxi” è un’opera che, pur muovendosi nel solco della tradizione della commedia brillante britannica, offre una satira sociale sorprendentemente attuale sui legami affettivi. La commedia sfrutta il meccanismo del tradimento coniugale (vero o presunto) non per il mero divertimento, ma come lente d’ingrandimento sulle dinamiche psicologiche più intime: l’incapacità di onestà, la paura dell’amore e, soprattutto, la solitudine che si nasconde dietro le convenzioni. La trama si sviluppa attraverso una sequenza di equivoci e menzogne ingegnose, dove ogni personaggio è intrappolato nella vita che non desidera, privo del coraggio di svelarsi. La critica ha riconosciuto in questa versione un’indagine brillante, sottolineando come l’opera sia capace di intrecciare “situazioni comiche con momenti di riflessione,” rendendola “non solo divertente, ma anche capace di far riflettere”.

Sotto la regia di Filippo D’Alessio, il testo è stato abilmente “sfrondato” e riadattato per garantire un ritmo teatrale serrato e contemporaneo, culminando in un finale a sorpresa che riequilibra le sorti dei protagonisti. Il successo delle precedenti repliche è indissolubilmente legato alla sintonia del cast, definito un “quartetto vincente” composto da Maddalena Emanuela Rizzi, Marco Cavallaro, Bruno Governale e Alessandra Cavallari. Gli attori, pur incarnando archetipi – l’uomo di mezza età “affascinato dalle giovani donne” e le donne “moderne con forte determinazione” – li elevano a ritratti acuti della fragilità umana. “Uscirò dalla tua vita in taxi” promette di essere un’apertura di stagione che coniuga il sano divertimento a una sottile provocazione intellettuale, consolidando la vocazione del Teatro Manzoni per la drammaturgia brillante e intelligente.