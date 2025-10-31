Uso consapevole delle tecnologie digitali: inaugurato il murale di Jupiterfab sulla cabina Enel di piazza della Resistenza

CAMPI BISENZIO – È stato inaugurato ieri mattina, alla presenza del vicesindaco Federica Petti, il murale dell’artista messicano Jupiterfab dedicato a un tema quanto mai attuale: l’uso equilibrato delle tecnologie digitali. L’opera si trova sulla cabina Enel di piazza della Resistenza e rappresenta un nuovo tocco di modernità per uno degli spazi più frequentati della città. All’iniziativa sono intervenuti, per E-Distribuzione, Davide Balzini, responsabile unità territoriale rete elettrica Firenze e provincia, Gianni Sennati, referente tecnico Piana fiorentina, e Marco Falorni, referente affari istituzionali Enel Group per la Toscana. “Sono davvero molto soddisfatta di questo progetto – afferma Petti – perché l’opera d’arte di Jupiterfab pone l’accento su un tema sul quale stiamo lavorando molto e che ci porterà presto a firmare il Patto digitale di comunità. L’uso consapevole e creativo della tecnologia digitale è una sfida che non riguarda solo il futuro ma anche il nostro presente. Ringrazio l’assessore Simona Pizzirusso per il supporto in questo progetto”.

“È il mio primo murale dipinto in Italia su questa tematica – ha aggiunto Jupiterfab – e sono molto felice di averlo realizzato in questa città, in collaborazione con un gruppo di persone seriamente e attivamente coinvolte nel migliorare la qualità di vita dei propri cittadini. È stata una sorta di sfida per le (piccole) dimensioni dei personaggi rispetto al mio solito modo di lavorare, ma alla fine è stata sicuramente una grande esperienza”. Come ha spiegato lo stesso autore, questo murale rientra nel progetto Is this modern society?, dedicato all’importanza della connessione tra le persone e che si sviluppa sia a livello artistico, con murales e mostre, che a livello educativo, con corsi nelle scuole volti a favorire un equilibrio soggettivo nell’uso delle tecnologie digitali per riscoprire la connessione faccia a faccia. Un invito, dunque, all’uso consapevole delle tecnologie attraverso un messaggio diretto e colorato che da oggi campeggia su quella che finora era stata un’anonima cabina Enel.

“Questa progettualità specifica, – si legge in una nota – nata dal dialogo tra Comune di Campi Bisenzio ed E-Distribuzione, si inserisce nella più ampia attività da parte della società elettrica per la riqualificazione urbana, che coniuga innovazione, sostenibilità, attenzione e rispetto per l’ambiente: le cabine elettriche, così, non sono più soltanto asset strategici di distribuzione dell’energia elettrica ma diventano anche tele a cielo aperto su cui dare vita a vere e proprie opere d’arte. In questi anni, con i progetti Cabine del Paradiso, Cabine d’autore, Cabine in Rosa, Energia a colori e molti altri, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in Italia e in Toscana, dando vita a una sorta di museo diffuso che continua ad arricchirsi con la collaborazione di istituzioni, artisti, scuole e associazioni. Con questo nuovo progetto anche la rete elettrica di Campi Bisenzio diventa artistica, sociale e solidale. È possibile proporre progetti di street art tramite il portale dedicato (qui) o scrivendo a streetart-ED@e-distribuzione.com”.