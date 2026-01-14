Uso del defibrillatore e primo soccorso: corso di formazione per gli agenti di Polizia locale

SIGNA – Prosegue l’impegno del Comune di Signa e della Polizia Locale sul fronte della sicurezza e del primo soccorso. Nella mattinata di sabato 17 gennaio, dalle 8 alle 14, tutto il personale della Polizia Locale sarà coinvolto in una sessione di formazione e aggiornamento professionale dedicata all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (Dae) in dotazione ai […]

SIGNA – Prosegue l’impegno del Comune di Signa e della Polizia Locale sul fronte della sicurezza e del primo soccorso. Nella mattinata di sabato 17 gennaio, dalle 8 alle 14, tutto il personale della Polizia Locale sarà coinvolto in una sessione di formazione e aggiornamento professionale dedicata all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (Dae) in dotazione ai veicoli di servizio. L’iniziativa, resa possibile grazie al supporto indispensabile della Pubblica Assistenza di Signa, rientra in un percorso strutturato di formazione continua degli operatori, con l’obiettivo di garantire interventi sempre più tempestivi ed efficaci in caso di emergenze sanitarie sul territorio.

“La formazione degli agenti – dice l’assessore alla Polizia locale Eleonora Chiavetta – è un investimento fondamentale per la sicurezza di tutta la comunità. Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro che viene portato avanti con costanza: Signa è oggi uno dei comuni più cardioprotetti e da tempo la Polizia Locale investe con convinzione su questo settore, che è diventato sempre più essenziale”. Durante lo svolgimento dell’attività formativa, il Comando di Polizia Locale non potrà gestire direttamente le chiamate di emergenza. Nella fascia oraria indicata, tutte le richieste di pronto intervento dovranno quindi essere indirizzate al Numero Unico di Emergenza 112, che provvederà al coordinamento dei soccorsi e delle forze disponibili.

“L’aggiornamento sull’uso dei Dae – spiega il comandante Fabio Caciolli – è indispensabile per mantenere elevati standard operativi. Gli agenti della Polizia Locale sono spesso tra i primi a intervenire in situazioni critiche e poter contare su competenze sempre aggiornate significa aumentare concretamente le possibilità di salvare vite umane”. Il normale servizio della Polizia Locale di Signa riprenderà regolarmente a partire dalle 14. E ancora: “Un ulteriore passo avanti, dunque, nel percorso che vede Signa puntare con decisione su prevenzione, preparazione e sicurezza, rafforzando il ruolo della Polizia Locale come presidio fondamentale non solo per il controllo del territorio, ma anche per la tutela della salute dei cittadini”.