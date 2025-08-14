Vacanza salva grazie all’Ufficio anagrafe di Signa: un cittadino percorre 40 chilometri per rifare la carta d’identità

SIGNA – La vacanza di un cittadino dell’area metropolitana rischiava di saltare per un imprevisto dell’ultimo minuto: quando la valigia era già chiusa si è accorto infattiche il passaporto era scaduto e che la carta d’identità era rovinata e strappata. Dopo vari tentativi nei Comuni vicini, tutti con uffici chiusi il sabato mattina, ha percorso circa […]

SIGNA – La vacanza di un cittadino dell’area metropolitana rischiava di saltare per un imprevisto dell’ultimo minuto: quando la valigia era già chiusa si è accorto infattiche il passaporto era scaduto e che la carta d’identità era rovinata e strappata. Dopo vari tentativi nei Comuni vicini, tutti con uffici chiusi il sabato mattina, ha percorso circa 40 chilometri di distanza dal Comune di residenza, e ha trovato accoglienza solo a Signa, dove l’Ufficio anagrafe è attivo anche il sabato mattina. La carta d’identità è stata così rinnovata in pochi minuti.

“Siamo orgogliosi che il nostro impegno per offrire un servizio pubblico efficiente venga riconosciuto anche da chi viene da fuori Comune, – ha commentato il sindaco Giampiero Fossi – l’apertura dell’Ufficio anagrafe del sabato mattina, disposta durante il primo mandato dalla mia amministrazione, rappresenta una scelta precisa, che risponde a una domanda concreta di accessibilità e vicinanza al cittadino. L’episodio accaduto sabato scorso ha confermato l’importanza di investire in servizi pubblici moderni e organizzati: un modello che fa di Signa un punto di riferimento, non solo per i propri residenti, ma per tutto il territorio circostante. Garantire servizi anagrafici accessibili anche il sabato mattina significa permettere a tanti cittadini di gestire con maggiore serenità le pratiche legate alla propria identità, ai documenti e alla vita amministrativa. È una piccola grande rivoluzione che va nella direzione di una pubblica amministrazione più flessibile e attenta ai bisogni di tutti”.

“L’apertura dell’Ufficio anagrafe anche il sabato mattina rappresenta una scelta strategica, – ha aggiunto l’assessore Eleonora Chiavetta – viviamo in un tempo in cui le esigenze dei cittadini sono sempre più diversificate. Per questo, offrire la possibilità di accedere ai servizi essenziali anche il sabato mattina è un segnale concreto di attenzione, vicinanza e ascolto. Un ampliamento dell’orario reso possibile grazie alla disponibilità, la professionalità e il senso civico dei nostri funzionari e dipendenti comunali che stanno dimostrando grande spirito di collaborazione: a loro va il ringraziamento sincero, sono il cuore pulsante di un’amministrazione che vuole essere al passo con i tempi, efficiente e davvero orientata ai bisogni delle persone”.