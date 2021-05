Vaccini. Nuovo hub al Centro espositivo di Calenzano

CAMPI BISENZIO – Aumenta di giri la programmazione delle vaccinazioni per l’Asl Toscana Centro in relazione all’arrivo di crescenti forniture vaccinali da destinare alle categorie previste dal piano regionale. Da domani giovedì 6 maggio fino a metà mese l’azienda sanitaria accrescerà progressivamente la sua capacità vaccinale attraverso l’apertura di nuovi HUB in tutta l’area vasta di competenza. […]

CAMPI BISENZIO – Aumenta di giri la programmazione delle vaccinazioni per l’Asl Toscana Centro in relazione all’arrivo di crescenti forniture vaccinali da destinare alle categorie previste dal piano regionale. Da domani giovedì 6 maggio fino a metà mese l’azienda sanitaria accrescerà progressivamente la sua capacità vaccinale attraverso l’apertura di nuovi HUB in tutta l’area vasta di competenza. L’obiettivo è raggiungere una capacità superiore a 15.000 somministrazioni giornaliere, sette giorni su sette. Da metà maggio l’Asl Centro è previsto un ulteriore incremento con l’apertura di altri 8 hub. Nella fiorentina nord ovest il Centro espositivo di Calenzano (540 vaccini al giorno), nella fiorentina sud estil Palazzetto di Reggello (1.080 vaccini al giorno), nel Mugello l’Autodromo a Scarperia (360 vaccini al giorno), il Palazzetto di Dicomano (1.080 vaccini al giorno), nell’empolese il Palasport di Fucecchio (1.080 vaccini al giorno) e il centro polivalente di Certaldo (540 vaccini al giorno), nella pistoiese il circolo MCL di S.Biagio a Pistoia (900 vaccini al giorno), in Valdinievole il Palaterme di Montecatini Terme (1.080 vaccini al giorno).

“L’apertura di nuovi hub nel territorio di competenza della Asl centro, in una delle tre Aree vaste tra le più densamente abitate, consentirà di potenziare la nostra capacità di somministrazione giornaliera dei vaccini e di accelerare sul fronte dell’immunizzazione della popolazione toscana – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani -. L’attivazione progressiva di questi nuovi punti vaccinali è resa possibile grazie a una rete di soggetti, che sanno lavorare bene insieme, dando sempre il massimo, per la tutela della salute di ciascuno di noi. Il mio ringraziamento va a tutti i professionisti dell’Azienda sanitaria, alle donne e agli uomini della protezione civile, del volontariato e del nostro sistema sanitario regionale, impegnati in prima linea da lungo tempo, e anche ai nostri cittadini, che ci spronano a fare sempre meglio e sempre di più, condividendo insieme a noi l’importanza della vaccinazione”.

Da inizio campagna vaccinale (11 febbraio) ad oggi sono stati somministrati in tutti gli HUB un totale di 129.792 vaccini, di cui 70.634 presso il Mandela di Firenze, 17.702 presso il Pegaso 2 di Prato, 17.027 alla Cattedrale di pistoia, 17.787 all’Hub di Empoli (compreso il nuovo punto vaccinale Sesa) e 6.642 alla Filanda di Pescia. E’ inoltre attivo il numero verde regionale gratuito 800117744 per gli over 70, che non hanno ancora avuto la possibilità di prenotarsi sul portale regionale, perché sprovvisti di computer o di smartphone o di assistenza da parte di familiari.