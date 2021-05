Vaccini per i nati nel 1972 e 1973, agende aperte dalle 17 di oggi 17 maggio

CAMPI BISENZIO – Nuova apertura delle agende per la categoria dei quarantenni con prenotazione cadenzata per biennio anagrafico. Dalle ore 17 di oggi, lunedì 17 maggio, si apre il portale per i nati nel 1972 e nel 1973. Le persone di 49 e 48 anni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale. Il cronoprogramma […]

CAMPI BISENZIO – Nuova apertura delle agende per la categoria dei quarantenni con prenotazione cadenzata per biennio anagrafico. Dalle ore 17 di oggi, lunedì 17 maggio, si apre il portale per i nati nel 1972 e nel 1973. Le persone di 49 e 48 anni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale.

Il cronoprogramma delle agende aperte per l’intera categoria degli over 40, con modalità di prenotazione per due classi di età per volta, prevede quanto segue. Domani, martedì 18 maggio, sarà il turno dei nati negli anni 1974 e 1975 (dei 47 e 46enni), che potranno richiedere la somministrazione del vaccino, prenotandola, come sempre, sul portale regionale.

Mercoledì 19 maggio potranno prenotare i nati nel 1976 e nel 1977 (45 e 44enni); giovedì 20 maggio i nati negli anni 1978 e 1979 (43 e 42enni) ed infine, venerdì 21 maggio, i nati nati nel 1980 e nel 1981 (41 e 40enni), andando così a completare l’intera fascia anagrafica degli over 40, che a quel punto sarà a pieno regime di vaccinazione anti Covid. Per ciascun nuovo biennio anagrafico le agende apriranno ogni pomeriggio, alle ore 17.