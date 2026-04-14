Valerio (FdI): “Viabilità a rischio, anche per i pedoni, fra piazza delle Poste e via delle Rose”

CAMPI BISENZIO – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in cinsiglio comunale, Roberto Valerio, ha presentato un’interrogazione per sollecitare il sindaco Tagliaferri e la giunta a intervenire con urgenza sulla viabilità nel tratto compreso tra piazza delle Poste e San Piero a Ponti (angolo via delle Rose), denunciando “una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica”. Al centro delle […]

CAMPI BISENZIO – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in cinsiglio comunale, Roberto Valerio, ha presentato un’interrogazione per sollecitare il sindaco Tagliaferri e la giunta a intervenire con urgenza sulla viabilità nel tratto compreso tra piazza delle Poste e San Piero a Ponti (angolo via delle Rose), denunciando “una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica”. Al centro delle critiche, “la realizzazione, alcuni anni fa, di un parcheggio con annesso percorso pedonale che presenta una grave lacuna strutturale”. «La situazione è di grave pericolo e le criticità riscontrate in quest’area nevralgica non possono più essere ignorate, – dice Valerio – abbiamo un percorso pedonale che termina in maniera brusca, costringendo di fatto i pedoni che lasciano l’area di sosta a immettersi direttamente sulla sede stradale per attraversare, in assenza di idonee strisce pedonali. Questa è un’assoluta lacuna strutturale che mette a repentaglio l’incolumità pubblica”.

Valerio poi vuole sottolineare come “questa configurazione sia una fonte continua di rischio di incidenti, a causa delle dinamiche che si creano tra veicoli e pedoni. Ho potuto osservare in prima persona le conseguenze di tale configurazione: i veicoli, in particolare quelli diretti verso via delle Rose, sono costretti a frenate improvvise e brusche a causa del sopraggiungere inaspettato di pedoni. Questo stato di cose è una fonte continua di rischio, la cui responsabilità ricadrebbe inevitabilmente sull’Amministrazione per l’omessa previsione di misure di sicurezza adeguate”. Da qui la nostra interrogazione a sindaco e giunta con cui vogliamo sapere perché, in fase di progettazione, non sia stato previsto il completamento del marciapiedi. Chiediamo un sopralluogo e un impegno con priorità per la realizzazione del marciapiedi mancante, l’installazione delle strisce pedonali e di dissuasori di velocità. I cittadini meritano risposte e soprattutto tempi certi per la messa in sicurezza di un’area così frequentata”, conclude Valerio.