Valguarnera (Pd): “Cimitero di San Mauro, è facile criticare quando non si sente la responsabilità di amministrare il bene pubblico”

SIGNA – E’ il capo gruppo del Pd, Viola Valguarnera, a replicare alla presa di posizione di Fratelli d’Italia su quanto successo dopo l’ultimo consiglio comunale in merito al cimitero di San Mauro. “Fratelli d’Italia dice che siamo soliti mistificare la realtà ma, alla prova dei fatti, la loro è solo propaganda, non rispondono nel merito della questione ed evocano altri provvedimenti amministrativi pur di tentare di confondere la situazione. I 50.000 euro di finanziamento approvati in consiglio comunale sono un’aggiunta alla dotazione economica che l’amministrazione comunale ha già messo a disposizione per la sistemazione del cimitero di San Mauro. Parliamo, in totale, di circa 250.000 euro. Questa cifra, nero su bianco, esprime la nostra volontà di andare verso la risoluzione, sicuramente difficile e onerosa, dei problemi del cimitero”.

“È facile criticare, – conclude – quando non si sente la responsabilità di amministrare al meglio il bene pubblico. È facile anche votare contro un provvedimento che tende alla risoluzione di un problema quando fa comodo che il problema rimanga, così da poterlo cavalcare per fare l’unica cosa di cui sono, forse, capaci: propaganda. Non gli importa niente di risolvere il problema, non gli importa niente di tutti quei cittadini che frequentano il cimitero di San Mauro che vorrebbero che si risolvesse il problema. Quanto approvato in consiglio comunale è il primo passo per arrivare alla soluzione del problema, altri atti seguiranno con ulteriori investimenti. In conclusione, è deprecabile, figlia di un certo tipo di “cultura”, accusare gli altri di non avere “chiaro cosa (si) vota nel consiglio comunale”. Quando non si hanno argomenti si scende sul personale e si tenta di denigrare e intimorire il proprio avversario. Con la propaganda non si governa e non si fa il bene di Signa”.