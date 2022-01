Valorizzare di più le donne e i giovani: la prima assemblea del Pd campigiano “lancia un messaggio”

CAMPI BISENZIO – Valorizzare sempre più le donne e i giovani: è questo il messaggio che è emerso dalla prima assemblea del Partito Democratico di Campi Bisenzio dopo il congresso. Martedì 18 gennaio si è infatti riunita la nuova assemblea per la proclamazione del segretario dell’Unione comunale e dei due segretari di circolo. All’ordine del giorno poi anche l’elezione del tesoriere e l’assegnazione degli incarichi per la costituzione del gruppo delle Donne democratiche e dei Giovani democratici di Campi Bisenzio.

All’incontro, che ha registrato un’ottima partecipazione nonostante si sia svolto da remoto a causa della situazione pandemica, sono state infatti gettate le basi per il lavoro che il partito porterà avanti nei prossimi anni: “E’ stata un’assemblea molto partecipata, – ha detto il segretario dell’Unione comunale Lorenzo Galletti – la prima dopo un congresso altrettanto partecipato e che ha confermato la nostra centralità politica come partito in città. Durante la serata è stato riconfermato all’unanimità come tesoriere, per l’ottimo lavoro svolto, Enrico Capaccioli. Nel corso dell’assemblea sono state anche nominate due figure nuove: Mirko Brogi, già coordinatore del centrosinistra universitario, con il compito di coordinare progetti orientati ai giovani, e Antonella Greco, già consigliera comunale e membro della segreteria, per coordinare le Donne democratiche di Campi, entrambi eletti all’unanimità. Questi due incarichi rappresentano bene il percorso che come segreteria ci eravamo prefissati, cioè quello di coinvolgere energie nuove in maniera attiva, per mettere in atto scelte che vadano veramente nella direzione di realizzare politiche in grado di sostenere le donne e i giovani”.

Durante il dibattito, oltre al confronto sulla politica nazionale, si è iniziato anche a parlare del percorso che intraprenderà il Pd per arrivare alle elezioni amministrative del 2023. “Abbiamo iniziato a condividere il metodo che ci porterà fino a questo importante appuntamento, – ha concluso il segretario – questa assemblea è l’organismo che avvierà e gestirà il percorso verso le elezioni del 2023, quindi la grande partecipazione che c’è stata è un ottimo punto di partenza per intraprendere questo cammino”.