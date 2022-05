Vanessa Fiaschi è il nuovo segretario della Lega per Campi e le Signe

PIANA FIORENTINA – E’ Vanessa Fiaschi il nuovo segretario della Lega per i Comuni di Campi, Signa e Lastra a Signa. Questo l’esito del congresso che si è svolto nella serata di ieri, mercoledì 25 maggio, per un’area che comprende i Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa e che va ad aggiungersi […]

PIANA FIORENTINA – E’ Vanessa Fiaschi il nuovo segretario della Lega per i Comuni di Campi, Signa e Lastra a Signa. Questo l’esito del congresso che si è svolto nella serata di ieri, mercoledì 25 maggio, per un’area che comprende i Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa e che va ad aggiungersi alle altre sezioni di Sesto Fiorentino-Calenzano e a quella di Scandicci. “Il voto dei militanti riuniti – si legge in una nota – ha eletto segretario per acclamazione Vanessa Fiaschi, già capo gruppo in consiglio comunale a Campi. Tre i membri del direttivo: Luca Scala, capo gruppo in consiglio comunale a Signa, Elisabetta Vezzani e Francesca Bini.

Dai vertici provinciali della Lega Salvini Firenze, “oltre agli auguri di buon lavoro a Fiaschi e al nuovo direttivo”, si aggiungono le congratulazioni del coordinatore della Piana fiorentina della Lega, Alessandro Salvadori: “I congressi di sezione rappresentano un momento democratico interno essenziale per la Lega. A Vanessa Fiaschi, che già si sta impegnando per la Lega nelle istituzioni, va tutto il nostro sostegno per un progetto che ambisce a ristrutturare tutti i territori, dando maggiore autonomia ai Comuni che li rappresentano”. “Ringrazio la Lega – dice Vanessa Fiaschi – ma soprattutto i militanti che mi hanno scelto e, in particolare, Elisabetta Vezzani, Luca Scala e Francesca Bini che svolgeranno compiti importanti e di responsabilità. Guidare tre importanti Comuni della Piana fiorentina come Campi, Signa e Lastra a Signa è un onore e un onere, lo farò portando avanti la squadra sempre”.