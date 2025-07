Variante a via Arte della Paglia, ripresa la bonifica degli ordigni bellici per completare il tratto fino all’Indicatore 

SIGNA Sono riprese le attività di completamento della bonifica degli ordigni bellici per consentire l’avvio del cantiere per il completamento di via Arte della Paglia da via delle Bertesche alla rotatoria dell’Indicatore. Ad annunciarlo l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale: “Nei mesi scorsi l’attività era stata sospesa perché era emersa la necessità di approvare […]

SIGNA Sono riprese le attività di completamento della bonifica degli ordigni bellici per consentire l’avvio del cantiere per il completamento di via Arte della Paglia da via delle Bertesche alla rotatoria dell’Indicatore. Ad annunciarlo l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale: “Nei mesi scorsi l’attività era stata sospesa perché era emersa la necessità di approvare una variante essendo stato rilevato, durante la prima fase di bonifica, del materiale metallico di origine antropica che ora dovrà essere rimosso seguendo le rigorose procedure della bonifica bellica”.

“I nostri uffici – ha aggiunto – hanno così preparato tutti gli atti e ora, a variante approvata, è stato possibile riprendere i lavori con gli operai che da lunedì sono tornati a operare nell’area di cantiere. Tutto questo, ovviamente, è propedeutico all’inizio dei lavori stradali veri e propri con la realizzazione del rilevato. Non solo perché proprio in questi giorni si terrà una riunione in Regione Toscana, convocata proprio su nostra richiesta, per definire e condividere la variante al progetto stradale che ci consentirà di impostare e poi realizzare la nuova rotatoria in via delle Bertesche, in modo che sia già predisposta per l’adeguamento dell’attuale strada alla funzione di viabilità regionale di collegamento al nuovo ponte sull’Arno, in maniera tale da privilegiare il passaggio del traffico nel tratto di via Arte della Paglia accanto alle fabbriche lato San Mauro e lasciare il nuovo tratto in corso di realizzazione sul lato Colli Alti a servizio del solo accesso agli edifici produttivi. In questo modo manterremo l’impegno preso in campagna elettorale dopo il confronto avuto con i cittadini e i residenti nella zona”.

“Grazie al completamento di questa arteria, via dei Colli e via Indicatorio saranno notevolmente alleggerite dal traffico che quotidianamente sopportano. Soprattutto i mezzi pesanti percorreranno il nuovo tratto di via Arte della Paglia, con benefici immediati per chi risiede sulla viabilità storica e anche per l’accessibilità alla zona industriale, un importante miglioramento per le imprese e per chi le deve raggiungere”. Dopo lo stop avvenuto nelle scorse settimane riprenderanno, a breve, anche i lavori, finora proseguiti con grande speditezza, nel tratto da via del Metolo a via delle Bertesche. “Anche qui – ha concluso Di Natale – una variante è in corso di ultimazione per superare alcuni imprevisti emersi durante le lavorazioni, contiamo di approvare gli atti nelle prossime settimane e le tempistiche per il completamento dei lavori in quel tratto sono piuttosto ottimistiche prevedendo il suo completamento entro il prossimo autunno”.

Alla ripresa dei lavori, il sindaco Fossi e l’assessore Di Natale hanno visitato il cantiere dove è in corso l’attività di completamento della bonifica degli ordigni bellici. “Per Signa si profila un’estate di grandi lavori – ha detto Fossi – i nostri uffici e tutta l’amministrazione comunale sono ogni giorno impegnati per sbrogliare le questioni che sorgono, seguire i cantieri, attuare tutti gli atti necessari per consentire la realizzazione delle molte opere in corso. Si tratta di un’attività importantissima e faticosa ma fondamentale per il nostro Comune che in questi anni sta davvero cambiando volto. Nessuno ha ricette miracolose, ciò che serve è il lavoro tenace, coerente, lungimirante, approfondito. Un lavoro che richiede competenze a ogni livello e che costa fatica ed impegno quotidiano. Un’attività che riusciamo a promuovere solo avendo rivolto il nostro sguardo in avanti per portare a termine i tanti impegni presi con la città passo dopo passo, giorno per giorno”.