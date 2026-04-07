Vas: “Aeroporto, perché il Commissario Sammartino non rende noti i risultati dello studio acustico?”

PRATO – “Di cosa ha paura il Commissario Sammartino?”: se lo chiede e lo chiede l’associazione Vas – Vita, ambiente e salute Odv, che spiega: “A gennaio (il Commissario, n.d.r.) ha motivato la decisione di non ricorrere al Tar contro il decreto di Via del nuovo aeroporto di Peretola a seguito di un ulteriore studio […]

PRATO – “Di cosa ha paura il Commissario Sammartino?”: se lo chiede e lo chiede l’associazione Vas – Vita, ambiente e salute Odv, che spiega: “A gennaio (il Commissario, n.d.r.) ha motivato la decisione di non ricorrere al Tar contro il decreto di Via del nuovo aeroporto di Peretola a seguito di un ulteriore studio acustico, da lui commissionato, che avrebbe confermato le criticità, ma che secondo lo stesso, non si evidenziava in maniera sostanziale una criticità vera”. Successivamente “la nostra associazione ha formulato accesso agli atti per ottenere i documenti relativi al conferimento dell’incarico per lo studio ambientale e il relativo esito, non essendo pubblicato alcuna documentazione al riguardo né sul sito del Comune e neppure nell’albo pretorio”.

Per poi aggiungere: “A seguito del rifiuto del Commissario di consegnare la documentazione richiesta abbiamo inoltrato la questione al difensore civico regionale che ha notificato e confermato al Comune che era un nostro diritto ottenerla richiedendo di provvedere in merito. Visto che il Commissario persiste nel negare l’accesso a qualcosa che dovrebbe essere di dominio pubblico, dobbiamo presumere che lo studio commissionato in tutta fretta sia stato solo un pretesto solo per avere qualcosa in mano per tentare di giustificare il suo rifiuto a sottoscrivere il ricorso al Tar”.

“Riteniamo a questo punto, sulla base di quanto dichiarato dal Comune, che lo studio commissionato e che non si vuole rendere pubblico, sia stato effettuato su un arco temporale non sufficiente, basato su valutazioni acustiche effettuate puntualmente, con riferimento a un solo plesso/ricettore sensibile, mentre ci sono almeno altri 7/8 ricettori sensibili che non sono stati valutati, già evidenziati in precedenza anche dagli uffici tecnici comunali, così come richiamati nei documenti progettuali e nelle osservazioni formulate dal Comune stesso”.

“Infatti, – concludono – oltre alla manifesta incompatibilità delle rotte aeree in atterraggio sull’abitato di Prato Sud, richiamate dal Comune, per quelle in decollo, interferenti sull’abitato di Mezzana non risulta e si fa cenno a nessuna valutazione visto che non c’è menzione da parte del Commissario. Gli chiediamo quindi pubblicamente, anche per una questione di trasparenza procedurale, di pubblicare immediatamente sul sito del Comune tutta la documentazione oggetto dello studio e della nostra richiesta di accesso”.