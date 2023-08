Venerdì 1 settembre la cerimonia della Liberazione

SESTO FIORENTINO – Venerdì 1 settembre si terranno le celebrazioni per il 79esimo anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino. Alle 8,30 è prevista la deposizione delle corone ai Cippi e al Cimitero Maggiore. Alle 9,30, presso la Pieve di San Martino, sarà celebrata una messa in memoria dei caduti. Alle 10,30, in piazza Vittorio Veneto, […]

SESTO FIORENTINO – Venerdì 1 settembre si terranno le celebrazioni per il 79esimo anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino. Alle 8,30 è prevista la deposizione delle corone ai Cippi e al Cimitero Maggiore. Alle 9,30, presso la Pieve di San Martino, sarà celebrata una messa in memoria dei caduti. Alle 10,30, in piazza Vittorio Veneto, sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti. Seguiranno gli interventi del sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, del presidente dell’Anpi Sesto Fiorentino Roberto Corsi e di Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze. Per motivi di natura organizzativa, quest’anno le celebrazioni si terranno nella sola piazza Vittorio Veneto e non è previsto lo svolgimento del corteo fino a piazza De Amicis. Alle ore 21,15, in piazza Vittorio Veneto, Manuel Agnelli si esibirà per il tradizionale concerto della Liberazione nell’ambito del festival Liberi Tutti (programma completo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it). L’ingresso è gratuito.