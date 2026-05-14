Venerdì 15 la musica di Frank Sinatra e la voce di Gianluca Guidi al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – La musica di Frank Sinatra rivive venerdì 15 maggio alle 21 al Teatrodante Carlo Monni con lo spettacolo interpretato da Gianluca Guidi, accompagnato dall’Orchestra Ritmico-Sinfonica Cremuto. L’evento, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, fa parte del progetto “Crescendo Musica Toscana – OGT”, promosso dalla Filarmonica Vincenzo Bellini di Scandicci e finanziato dalla Regione Toscana per sostenere la crescita professionale dei giovani musicisti toscani. In programma grandi classici di Sinatra, insieme ad aneddoti e racconti dedicati alla vita del celebre artista americano. La direzione e gli arrangiamenti sono del maestro Alberto Solari, con direzione artistica di Luca Marino. “Con questo progetto la Regione Toscana investe nei giovani talenti e nella diffusione della grande musica nei territori, – dice l’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti – un appuntamento di qualità che unisce tradizione, spettacolo e opportunità di crescita artistica”. Prenotazioni: WhatsApp 346 3038170 – biglietteria@teatrodante.it.