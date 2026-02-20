Venerdi 20 e sabato 21 Chiara Francini al Teatrodante: due serate per celebrare una carriera

CAMPI BISENZIO – Un weekend tutto dedicato a Chiara Francini: l’attrice infatti, recentemente sul grande schermo nel film “Agata Christian – Delitto sulle neve” di Eros Puglielli e nell’adattamento cinematografico “Coppia aperta quasi spalancata” tratto dall’opera di Franca Rame e Dario Fo, il primo film prodotto, scritto e interpretato dalla Francini, torna nella sua Campi Bisenzio tra teatro e parole. Sarà protagonista venerdì 20 e sabato 21 febbraio al Teatrodante Carlo Monni in occasione dello spettacolo “Forte e Chiara”, con la regia di Alessandro Federico, le musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri e la collaborazione artistica di Michele Panella, prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni e con il contributo della Regione Toscana (alle 21).

Al termine dello spettacolo, Chiara Francini incontrerà il pubblico per il firmacopie del suo romanzo “Le querce non fanno limoni”: un romanzo storico e insieme un romanzo dell’esistenza, che si interroga su cosa voglia dire resistere all’ingiustizia, al disincanto, al dolore, al tempo con una scrittura colta e piena di umanità, capace di accogliere ogni personaggio come fosse una storia vera da proteggere. Perché una vita felice significa aver combattuto. Alle 18 di sabato 21, le verrà inoltre conferito il Premio Levriero del Comune di Campi Bisenzio, la massima onorificenza conferita dal consiglio Comunale a cittadini, organismi e associazioni che, attraverso le proprie azioni, abbiano promosso il nome della città rendendole un servizio destinato a durare nel tempo. Il premio, approvato all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo (su proposta della consigliera Ivana Fiorita), verrà consegnato presso il foyer del Teatrodante Carlo Monni dalla vicepresidente Elena Fiesoli, alla presenza del sindaco, della giunta e delle autorità, oltre che di cittadini e amici. “Il premio a Chiara Francini – ha detto il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici – è un riconoscimento al suo talento e al profondo legame con Campi Bisenzio, città che ha sempre rappresentato con orgoglio in Italia e nel mondo”. Mentre il sindaco Andrea Tagliaferri, durante la presentazione del suo libro, qualche mese fa sempre presso il teatro, aveva detto: “Avere a che fare con Chiara Francini è un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Il suo libro parla anche di noi, delle nostre radici e delle nostre resistenze, riuscendo a unire riflessione e leggerezza”.