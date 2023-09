Venti candeline per Farmapiana. Il presidente Iocca: “Continueremo a lavorare al servizio dei cittadini”

CAMPI BISENZIO – Festa grande per Farmapiana che venerdì sera ha festeggiato i 20 anni di attività all’Hotel 500, a Campi Bisenzio, insieme ai propri dipendenti, al Consiglio di amministrazione e ai rappresentanti dei Comuni soci dell’azienda che gestisce le farmacie comunali in gran parte della Piana (Campi Bisenzio, socio di maggioranza, Calenzano e Signa) oltre a Borgo a San Lorenzo, nel Mugello. Una serata di festa, ma anche il momento giusto per confermare quanto fatto fino a oggi e rilanciare il proprio impegno, come ha confermato l’attuale presidente, Antonio Iocca, per il futuro: “Quello che tagliamo è un traguardo importante: Farmapiana in questi anni si è ritagliata un fondamentale ruolo sociale e noi vogliamo continuare a lavorare in quella direzione, “aiutando” la salute, ma sempre al servizio dei cittadini”. Lo dicono anche i numeri, con undici farmacie dislocate complessivamente nei vari Comuni e, solo per fare un esempio, le ore di apertura settimanali che dalle 377 del 2003 sono passate a 852 nel 2022. Per celebrare i vent’anni, inoltre, sono partite proprio in questi giorni alcune iniziative della prevenzione. Per tutte le informazioni rivolgersi alla propria farmacia di fiducia o seguire i canali social di Farmapiana #farmapiana_farmaciecomunali (Instagram) e farmaciecomunalifarmapiana (Facecook).