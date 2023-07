“Verità e giustizia per il Moby Prince”: approvata all’unanimità una mozione di Riccardo Nucciotti

CAMPI BISENZIO – Una mozione a sostegno dei familiari e delle associazioni 140 e 10 aprile in merito ai recenti sviluppi e ai nuovi impegni concernenti la strage del Moby Prince. E’ quella presentata ieri al consiglio comunale campigiano da Riccardo Nucciotti, capo gruppo della lista Nucciotti Sindaco, e che è stata approvata all’unanimità da tutti i consiglieri. “Voglio ringraziare pubblicamente tutti i capi gruppo di maggioranza e di minoranza – dice Nucciotti – per gli interventi fatti a sostegno della mozione, voglio ringraziare il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, che mi ha concesso più tempo di quello previsto dal regolamento per leggere la mozione e voglio ringraziare anche il sindaco Andrea Tagliaferri e la sua giunta, in modo particolare il vice-sindaco Federica Petti per gli impegni presi con il sottoscritto ma soprattutto con le associazioni dei familiari. Verità e giustizia, questo viene chiesto da loro, questo viene chiesto da chi crede ancora nella giustizia. Non mi arrenderò mai, non ci arrenderemo mai alle ingiustizie e alle menzogne, a partire dalla strage del Moby Prince, dalla strage di Viareggio e di tutte le stragi che purtroppo hanno colpito il nostro Paese. Grazie di cuore a tutto il consiglio comunale di Campi Bisenzio, grazie per Loris Rispoli, per tutti i familiari delle vittime, per tutti quelli che lottano per una giustizia giusta”.