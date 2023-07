Verso gli Europei femminili: il grande volley torna a Firenze. Giovedì 13 due gli appuntamenti

FIRENZE – Proseguono gli eventi di preparazione agli Europei di pallavolo femminile che Palazzo Wanny ospiterà in occasione degli ottavi e dei quarti di finale dal 26 al 29 agosto. EuroVolley Tour torna così a Firenze questa volta per discutere insieme sull’impatto socio economico di un grande evento sportivo, quale sono appunto gli Europei di […]

FIRENZE – Proseguono gli eventi di preparazione agli Europei di pallavolo femminile che Palazzo Wanny ospiterà in occasione degli ottavi e dei quarti di finale dal 26 al 29 agosto. EuroVolley Tour torna così a Firenze questa volta per discutere insieme sull’impatto socio economico di un grande evento sportivo, quale sono appunto gli Europei di volley, attraverso un Workshop che si terrà giovedì 13 luglio, alle 10, presso la Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza del Duomo 10. Nell’occasione interverranno Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, Nicola Armentano, consigliere dlegato allo sport della Città Metropolitana, Gianmarco Modi, presidente Fipav Comitato Regionale Toscana, Marcello Marchioni, consigliere nazionale Coni, Roberto Ghiretti, docente MasterSport, Alessandro Cerbai, presidente BigMat, Alessandro Tortelli, direttore Centro studi turistici Firenze, e Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione turistica. Inoltre sarà presentata una ricerca predittiva sull’impatto economico e sociale dei Campionati europei di pallavolo realizzata a cura di Roberto Ghiretti. Chi desidera partecipare può confermare la propria presenza scrivendo una e-mail all’indirizzo andrea.cerato@sgplus.it Ma gli appuntamenti del grande volley non finiscono qui. La sera del 13, infatti, alle 21, presso il Caffè Letterario, in piazza delle Murate, sarà invece organizzato, con ingresso gratuito, un “Volley Talk” sulla storia della maglia azzurra dalla sua nascita ai trionfi recenti, condotto dal giornalista Massimo Salmaso. Insieme a lui gli ex azzurri Marco Bracci, Fabio Vullo e Lorenzo Bernardi.