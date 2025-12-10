Verso i pranzi di Natale della comunità di Sant’Egidio. Anche a Spazio Reale. Come e quando dare una mano

FIRENZE – La comunità di Sant’Egidio sta preparando i pranzi di Natale che saranno allestiti il 25 dicembre, nella Basilica di San Lorenzo, al Centro Spazio Reale di San Donnino e nella chiesa di San Tommaso in via della Pergola. Chi vuole dare una mano, può contattare prima Sant’Egidio telefonando al numero 055 2342712 o scrivendo una e-mail all’indirizzo santegidio_firenze@hotmail.com. Servono coperte e sacchi a pelo, scarpe da ginnastica (nuove o in buone condizioni), vestiario (giubbotti, sciarpe, guanti e cappelli). Si può anche andare a cucinare e a preparare le cene e i regali per i pranzi e per chi vive per strada. Luoghi di raccolta a Firenze per i doni: giovedì e sabato dalle 17 alle 19 in via dei Serragli 117 rosso; sabato dalle 16 alle 19 in via della Pergola 8; domenica dalle 17 alle 18.30 in Corte dei Manetti 8. Il pranzo di Natale di Sant’Egidio è tra l’altro sostenuto dalla Fondazione Fiorenzo Fratini, che offrirà i pasti, l’8 per mille della Chiesa Cattolica, la Fondazione Cr Firenze, e tanti privati e aziende che a diverso titolo aiutano i diversi aspetti del pranzo e delle altre iniziative di Sant’Egidio nel tempo di Natale. Per un’offerta si può chiamare fino al 27 dicembre il 45586 per un sms solidale (per la campagna “A Natale, Aggiungi un posto a tavola!”). Info: https://www.santegidio.org/pageID/37948/langID/it/Natale-2025-con-la-Comunit%C3%A0-di-Sant-Egidio.html.