Verso il referendum, comitato per il no Campi Bisenzio: lunedì 9 nuova iniziativa a Capalle

CAMPI BISENZIO – In vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimi, il comitato per il no di Campi Bisenzio organizza una nuova iniziativa. L’appuntamento è per lunedì 9 marzo alle 21 presso il circolo ricreativo “Il Risorgimento” di Capalle: “Non sarà un monologo politico, – spiegano – ma un incontro tra cittadini e chi la legge la vive e la applica ogni giorno”. Parteciperanno Agnese De Girolamo e Alessandro Azzaroli, giudici del Tribunale di Firenze e Niccolò Caselli, vicepresidente Anpi Lanciotto Ballerini, modera Valentina Tisi, giornalista de La Repubblica. Per adesioni e informazioni noreferendumgiustiziacampi@gmail.com, Facebook: Comitato per il no al referendum-Campi Bisenzio