Verso le elezioni a Firenze, SI Campi a Sinistra: “Ci stupisce la posizione di Sinistra Italiana su temi come aeroporto e Multiutility”

CAMPI BISENZIO – Aeroporto e Multiutility: si poggia su questi due temi l’attacco che SI Campi a Sinistra sferra nei confronti della coalizione di centro-sinistra che sta nascendo in vista delle prossime elezioni amministrative a Firenze. E sui “controsensi” che ne farebbero parte. “Si tratta di una coalizione assai composita – spiegano in una nota – in quanto dovrebbero farne parte il Pd, Sinistra Italiana, Verdi, Socialisti, Laburisti di Valdo Spini e Azione di Calenda. Ed è evidente che le questioni programmatiche di rilievo sono aeroporto e Multiutility. In particolare, Sinistra Italiana e Verdi si dichiarano, da sempre, contrari sia all’ampliamento dell’aeroporto che alla Multiutility. Viceversa, gli altri componenti della coalizione, seppure con diverse sfumature, hanno dichiarato il loro assenso”. Entrando ancora di più nel merito della questione, “stupisce al riguardo la posizione di Sinistra Italiana che, dichiarandosi contraria all’ampliamento di Peretola, è entrata in una coalizione di cui fanno parte forze politiche che invece tale ampliamento lo vogliono e lo promuovono da sempre. Curiosa, inoltre, la posizione della neo segretaria provinciale di Sinistra Italiana, Diana Kapo, che da un lato dichiara di restare ferma sulle sue posizioni, esprimendo contrarietà su entrambi gli argomenti, e dall’altro afferma che la candidata a sindaco Sara Funaro saprà fare un’ottima sintesi. Quale dovrebbe essere questa sintesi? L’aeroporto si fa, come vuole il Pd, o non si fa, come sembrava fosse nelle intenzioni di Sinistra Italiana”. Guardando alla coalizione nel suo complesso, “non troviamo concepibile che delle forze politiche possano definirla tale, ignorando di essere agli antipodi su questioni che saranno centrali negli eventuali anni di governo. Siamo abitanti di Campi e siamo preoccupati, perché la nostra sarebbe la cittadina più penalizzata in caso di ampliamento dell’aeroporto. La Multiutility, infine, che noi riteniamo a ritenere lesiva per i cittadini, va in una direzione chiara e riduce i Comuni a clienti, anziché gestori, dei servizi che sono tenuti a garantire ai loro cittadini”.