Verso le elezioni. Il PD chiede un incontro con il sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – “Il Partito Democratico è consapevole di dover svolgere a pieno il ruolo di prima forza politica della città; per questo riteniamo oggi importante mettersi a disposizione per provare a realizzare un’ampia alleanza di centrosinistra aprendo un confronto di merito sul programma politico con Lorenzo Falchi”. E’ quanto si legge in una nota el PD sestese che giovedì 11 febbraio ha votato all’unanimità un documento in vista delle elezioni amministrative di quest’anno. Alla direzione comunale, dove è stato votato il documento, ha partecipato anche il segretario PD metropolitano Marco Recati.

“Dopo mesi di ascolto della città e di confronto con le forze politiche e associative sestesi – prosegue la nota – riteniamo opportuno lavorare per una unità del centrosinistra, auspicando il coinvolgimento delle forze politiche Sesto Bene Comune e M5S che in questi 5 anni, come noi, sono state all’opposizione in Consiglio comunale e con le quali condividiamo un’ampia visione programmatica per il futuro della città. Questo tentativo deve rappresentare un’occasione per la città e per le sue prospettive future, coltivare l’unità per realizzare un deciso cambio di passo e una svolta nell’azione di governo che veda il PD di Sesto, insieme agli alleati, protagonista di una nuova pagina amministrativa”.

A questo proposito il PD sestese chiede “un incontro al sindaco Falchi per confrontarci su punti politici, tematici e programmatici per noi fondamentali, per un importante rinnovamento della compagine di governo e per realizzare una nuova pagina politica sestese rimettendo Sesto Fiorentino al centro dell’area metropolitana con l’aiuto di un centrosinistra unito e mettendo la forza e l’autorevolezza del PD a disposizione per questa svolta. Per tutti questi motivi la Direzione comunale ha dato mandato alla Segreteria di confrontarsi con il sindaco Falchi per verificare la sua disponibilità ad impegnarsi negli obiettivi proposti”.