Verso le elezioni. Il PD sestese “sosteniamo il sindaco Lorenzo Falchi”

SESTO FIORENTINO – “Ci sentiamo impegnati a dargli fiducia, a riconoscerlo e a sostenerlo come nostro candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative”. Il PD sestese con queste parole, all’interno di un comunicato, annuncia il suo sostegno al sindaco Lorenzo Falchi per le prossime elezioni amministrative. Questa decisione, arriva, prosegue il comunicato del PD dopo l’assemblea comunale che si è svolta ieri, e che “ha ufficialmente aperto una nuova stagione politica del centrosinistra per la città”.

“Infatti – prosegue la nota del PD sestese – dopo cinque anni di contrapposizione politica abbiamo aperto da mesi un costante e serrato confronto tematico/programmatico con l’attuale sindaco Falchi, e con le forze politiche che già lo sostenevano, confrontandoci sul futuro della città, sulla volontà di superare una pagina di divisioni e per mettere le basi per una nuova stagione del centrosinistra e della Sesto che verrà. Da questo punto di vista abbiamo trovato da parte di Lorenzo Falchi la piena volontà di lavorare insieme a noi per la città e per tutti i sestesi. Per questo motivo ci sentiamo impegnati a dargli fiducia, a riconoscerlo e a sostenerlo come nostro candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative”.

“Ora – conclude la nota – l’impegno di tutta la comunità democratica sarà quello di mettere il massimo delle nostre energie ed esperienze per la campagna elettorale a sostegno di Falchi, aperti a chi ci vorrà dare una mano per raccontare e costruire insieme ai sestesi la città che vogliamo”.