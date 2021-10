Verso le elezioni. Policastro (Movimento 5 Stelle): “Con noi i valori della politica sono cambiati”

SESTO FIORENTINO – Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative e in queste ultime ore quasi tutte le liste a sostegno dei candidati sindaco chiudono la campagna elettorale. Piananotizie seguirà i risultati elettorali con Sesto Tv lunedì prossimo, ma intanto vogliamo conoscere più da vicino i candidati sindaco. Sono sette e a ciascuno di loro abbiamo rivolto due domande.

Giovanni Policastro candidato sindaco del Movimento 5 Stelle

Perchè i sestesi dovrebbero votare per lei? Quali sono i punti principali del suo programma?

Chi ha imparato a conoscerci saprà benissimo che non è nostra abitudine chiedere il voto a scatola chiusa, semplicemente chiediamo ai cittadini di informarsi leggendo il nostro programma, giudicarci per quel cambiamento di valori che siamo riusciti a imprimere alla politica a tutti i livelli e per ultimo, ma non meno importante, chiediamo loro di fornire il loro contributo di idee e proposte, essendo il Movimento 5 Stelle aperto a tutte le forme di collaborazione, rivolte anche a chi non simpatizza per noi ma può trovare in noi una valida sponda.

Commercio e rilancio del centro cittadino con eventi di natura musicale e culturale,, stimolare gli investimenti anche con bandi a fondo perduto dedicati a chi vorrà aprire una nuova attività in centro. Riduzione della produzione dei rifiuti con politiche precise di collaborazione con la grande distribuzione, e applicazione della tariffa puntuale che vada a premiare quei cittadini che si impegnano a produrre meno rifiuti con conseguente beneficio sulla Tari. Dotare la città di un impianto di videosorveglianza integrata di cui siamo attualmente sprovvisti. Investire sul verde pubblico e migliorare la qualità dei parchi e giardini della nostra città per renderli più fruibili.