Verso le elezioni. Tutto (o quasi) il centro sinistra per sostenere Lorenzo Falchi

SESTO FIORENTINO – Ricompattate alcune forze politiche che fanno riferimento alla Sinistra a sostegno del sindaco Lorenzo Falchi per le prossime elezioni amministrative, questo pomeriggio 9 giugno è stato firmato l’accordo programmatico da Ecolò, Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana e Volt ai giardini della Zambra. “Queste forze che voglio ringraziare hanno lavorato nei mesi scorsi con grande impegno e passione per arrivare alle linee programmatiche – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – ad ognuno di loro un ringraziamento. Questo è un nuovo percorso che si apre per la nostra città e per la vita politica”. Il sindaco ha ringraziato Sinistra Italiana e Per Sesto forze politiche che lo hanno sostenuto in questi anni, e anche le new entry Volt e Ecolò. Ha poi ringraziato il segretario del PD Massimo Labanca e tutto il gruppo dirigente “con il quale nei mesi scorsi abbiamo concluso questo percorso per niente scontato, approfondito, basato sulle idee e sulle proposte. Un percorso non certo calato dall’alto, ma evoluto e ricercato e basato sulla serietà dei programmi e delle proposte per la nostra città”. Il sindaco ha poi ricordato che “governare e candidarsi a governare non mai facile, non lo è in condizioni normali, non lo è nel contesto in cui stiamo vivendo. Siamo ancora in una fase che speriamo prossima a concludersi, di crisi sanitaria, ma sappiamo bene quali sono gli effetti sull’economia, effetti sociali e culturali sulla nostra città che saranno pesanti anche nel prossimo futuro. Riteniamo importante questo sforzo di unità”.

“Transazione ecologica è quanto abbiamo voluto si inserire in questo programma” ha detto Beatrice Corsi di Ecolò che ha criticato il fatto che al tavolo dell’accordo fosse l’unica donna presente. “Ecoló ha come obiettivo portante una transizione non solo ecologica, ma anche verso un modello diverso di società; – ha detto Corsi – riteniamo che una coalizione progressista non debba solo annunciare il cambiamento, ma debba metterlo in pratica”. “Oggi alla presentazione- ha aggiunto Gualberto Fiori di Ecolò – della coalizione l’unica donna presente era la nostra co-portavoce. Siamo contenti di essere rappresentati anche da una donna. La Sesto che vogliamo realizzare è una Città in cui le donne sono protagoniste, anche nella politica”.

Superati gli scogli aeroporto e inceneritore, il segretario del PD sestese Massimo Labanca ha affermato la propria soddisfazione “che il confronto tematico-programmatico aperto in questi mesi con Lorenzo Falchi e con le forze politiche della coalizione si sia concluso positivamente” e poi ha sottolineato che “abbiamo lavorato ricercando l’unità nel centrosinistra sestese, superando anni di divisioni politiche, ora insieme possiamo aprire una nuova stagione politica per il bene della città”.

Maurizio Soldi presidente di Per Sesto ha commentato “siamo partiti la scorsa volta con due forze politiche a sostegno del sindaco Falchi e questa volta si sono moltiplicate segno del buongoverno di questi anni”. Mentre Enrico Solito coordinatore di Sinistra Italiana ha affermato che “i prossimi anni dovranno vederci fermi sulle nostre posizioni non negoziabili, quali il no all’aeroporto e all’inceneritore, alla difesa dell’ambiente e dell’acqua pubblica”. Filippo Canali di Volt ha ricordato tre punti importanti: Europa, ambiente e giovani.