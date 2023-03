Vertenza ex Gkn, sabato 25 manifestazione a Firenze. Rsu: “Sarà un corteo pacifico e colorato”

FIRENZE – Partenza dall’area ex Fiat di Novoli, all’incrocio tra viale Guidoni e via Forlanini, arrivo ai Giardini della Fortezza da Basso: questo il percorso della manifestazione del 25 marzo a Firenze per la vertenza Gkn, con orario di inizio fissato per le 14. Dalla partenza il corteo attraverserà il Ponte di Mezzo e si dirigerà verso piazza Dalmazia, proseguendo per via Corridoni e via del Romito, infine scendendo verso la Fortezza facendo il giro del complesso, e arrivando ai Giardini. “Sarà un corteo pacifico e colorato, con un percorso ampiamente concordato”, ha affermato Dario Salvetti, membro della Rsu della ex Gkn, presentando ieri l’iniziativa a Palazzo Vecchio, per iniziativa del gruppo Sinistra Progetto Comune in consiglio comunale a Firenze. “È stata data la cassa integrazione retroattiva. Ci troviamo di fronte ad un imprenditore che afferma che questi sono i suoi dipendenti, ci dice: io sono l’imprenditore ma invece di pagare gli stipendi faccio in modo che sia lo Stato a pagare la cassa integrazione. E gli stipendi, che non vengono pagati da sei mesi, non vengono mai sbloccati e sono sempre oggetto di un’altra discussione e di un altro tavolo di confronto. È una situazione molto preoccupante, e che dovrebbe preoccupare tutti noi”, hanno detto i consiglieri Antonella Bundu e Dmitrij Palagi. Alla manifestazione parteciperà anche il segretario generale della Cgil Toscana, Rossano Rossi: “I lavoratori Qf-ex Gkn e il sindacato hanno diritto ad avere risposte, Governo e Qf devono fornirle”. Anche Assolettori Biblioteca Nazionale di Firenze aderisce alla manifestazione: l’associazione ha contribuito alla campagna di crowdfunding lanciata dai lavoratori ex Gkn a sostegno del progetto di reindustrializzazione.