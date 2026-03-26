Vertenza Luisa Via Roma, sciopero e presidio a Firenze: “Vogliamo un piano industriale di rilancio”

FIRENZE – Vertenza Luisa Via Roma, oggi pomeriggio sciopero, con un’alta adesione, come specificano dalla Cgil, e “partecipato presidio davanti al negozio in centro a Firenze per una mobilitazione indetta dalle Rsa e da Filcams Cgil”. “Tanta partecipazione al presidio e tanta preoccupazione – queste le parole di Rsa e sindacati – per la sorte […]

FIRENZE – Vertenza Luisa Via Roma, oggi pomeriggio sciopero, con un’alta adesione, come specificano dalla Cgil, e “partecipato presidio davanti al negozio in centro a Firenze per una mobilitazione indetta dalle Rsa e da Filcams Cgil”. “Tanta partecipazione al presidio e tanta preoccupazione – queste le parole di Rsa e sindacati – per la sorte di 300 lavoratori, 200 diretti più altri 100 degli appalti di logistica di Campi Bisenzio. Ma dalla giornata di oggi arrivano anche tanta forza e tanta determinazione da portare al tavolo di crisi regionale programmato per il 31 marzo. Chiediamo continuità aziendale, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e un piano industriale di rilancio”.