Vertice in Prefettura sulla sicurezza, il sindaco Bugetti: “A disposizione del prefetto per fare la nostra parte”

PRATO – “Ho rinnovato al prefetto la disponibilità mia e della giunta a fare la nostra parte per affrontare in piena sinergia le criticità emerse in questo periodo. Insieme possiamo farcela”. Così si è espresso il sindaco Ilaria Bugetti al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto stamani, 2 ottobre, in Prefettura alla presenza dei dirigenti scolastici del Polo di via Reggiana, dell’ufficio scolastico provinciale e delle categorie economiche. Le criticità emerse in questi giorni, come è noto, riguardano infatti alcuni violenti episodi avvenuti all’uscita delle scuole superiori di San Giusto e in centro storico. “Episodi che non dobbiamo minimizzare o strumentalizzare ma affrontare con senso di responsabilità e serietà, – prosegue il sindaco – sulla sicurezza ha piena competenza il prefetto, ma noi possiamo dare il nostro contributo attraverso la polizia municipale e una serie di progetti volti a migliorare la vivibilità del territorio”. Il Comune è infatti a lavoro su alcuni progetti volti a intercettare il disagio giovanile e a migliorare decoro e vivibilità di zone delicate a cominciare dal centro storico. “Con un approccio integrato tra prefettura, forze dell’ordine e Comune, possiamo fare molto, – conclude Bugetti – la nostra è una città complessa che richiede risposte complesse e un approccio di squadra. Le polemiche e le strumentalizzazioni servono solo a svilire il grande lavoro fatto dalle forze dell’ordine a dispetto di organici inadeguati”. Tra le criticità portate dalla sindaca all’attenzione del prefetto ci sono anche i giardini di Sant’Orsola, l’ex palazzina Avis, l’ex agraria di piazza del Mercato Nuovo, via Ferrucci. Residenti e commercianti di queste zone hanno scritto all’amministrazione comunale per segnalare problemi di spaccio, presenza di sbandati e balordi, in modo da dare più forza alle richieste d’intervento da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza.