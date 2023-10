Veterani dello Sport, a Ginevra Taddeucci il premio “Atleta dell’anno 2022”

LASTRA A SIGNA – Si è svolta venerdi13 ottobre presso la sala del consiglio comunale di Lastra a Signa la quinta edizione del premio U.N.V.S. Atleta dell’Anno 2022, riservato ad atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano fiorentino, organizzato dalla sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe alla presenza delle autorità sportive e istituzionali insieme ai sindaci dei Comuni di Lastra a Signa e di Signa, Angela Bagni e Giampiero Fossi con i rispettivi assessori allo sport Leonardo Cappellini e Marinella Fossi.

Insieme a loro il sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, il consigliere allo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, Roberto Bresci, presidente regionale FIN, il vicepresidente nazionale U.N.V.S. Pierluigi Ficini e il delegato regionale Nicola Lofrese, Giovanni Carniani e Salvatore Vaccarino, rispettivamente presidente provinciale e regionale ANSMeS, e il delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti, presidente del Comitato del premio nazionale atleta dell’anno 2022 U.N.V.S., oltre al presidente di sezione Leandro Becagli e tanti soci U.N.V.S..

Premio che è andato a Ginevra Taddeucci, 26 anni, nuotatrice di Lastra a Signa, cresciuta sportivamente a Empoli, azzurra delle Fiamme Oro, allenata da Giovanni Pistelli, vincitrice degli Europei di nuoto di Roma 2022 e oro per l’Italia nel 2023 a Fukuoka i mondiali World Aquatics nel nuoto di fondo nei 4×1500 mista. Gli altri riconoscimenti assegnati durante la manifestazione sono il premio Atleta nazionale emergente a Gionata Benelli, Judo, campione italiano Do-Uisp e medaglia d’argento Coppa Italia A2 Fijkam; Catalin Ionescu, campione italiano Pesi Super Piuma evice campione Europeo, e Simone Rao, campione italiano 2023 Pesi Piuma, entrambi della società Boxe Lastra.

Gli altri premi

Il premio alla società del territorio andrà alla sezione tiro a segno nazionale Lastra a Signa per i 140 anni di attività. Il premio Sport e solidarietà, per il messaggio “Il dono è vita”, va alla Nazionale italiana calcio trapiantati che annovera in rosa due atleti lastrigiani, Alessandro Muoio e Maurizio Zingoni. Per lacategoria Veterani dello sport, il premio al veterano sportivo delle Signe intitolato alla memoria di Libero Sarchielli, benemerito dello sport e storico dirigente, per l’impegno e l’amore per lo sport profuso sul territorio va rispettivamente a Massimo Campigli, cintura nera di karate, apprezzato maestro signese, Arnoldo Del Guasta, pesista dell’Atletica Signa ed ex portiere di calcio, Fiorenzo Drovandi, pallavolo, uno dei primi promotori del Volley nel territorio, Massimo Galdiero, maestro e cintura nera di Judo nella palestra di arti marziali di Lastra a Signa e San Casciano, Enzo Megli, storico dirigente del ciclismo toscano e già direttore sportivo della A.S. Lastrense, Fernando Padariso e Simone Ricci, le colonne di un sano e pluridecorato pugilato e un quotidiano impegno per l’integrazione e socialità nella palestra di boxe a Lastra a Signa. Infine il Premio Nazionale Ambasciatori sport U.N.V.S. 2023 a Sergio Bazzurro, presidente della Savino Del Bene Volley Scandicci, eccellenza sportiva metropolitana, italiana ed europea, e Giuseppe Bonardi, (calcio e tennis), esempio di valori sportivi nelle Signe, con una storia che rappresenta tutto il movimento sportivo del territorio.