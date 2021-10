Veterani dello sport, la terza edizione del premio “Atleta dell’anno” a Niccolò Cannone: la premiazione a Villa Castelletti

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Definito, dal comitato promotore del premio U.N.V.S. Atleta dell’Anno 2020, riservato ad atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano fiorentino dei comuni di Lastra a Signa e Signa, il programma della cerimonia della terza edizione dalla Sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe.

La cerimonia di premiazione di questa terza edizione, alla quale è prevista la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri senatrice Caterina Bini, della presidente nazionale U.N.V.S. Francesca Bardelli, del presidente regionale del Coni Simone Cardullo, del delegato regionale U.N.V.S. Toscana Nicola Lofrese, del delegato allo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano, dei sindaci dei Comuni di Signa e Lastra a Signa, Giampiero Fossi e Angela Bagni con i rispettivi assessori allo sport Marinella Fossi e Leonardo Cappellini e di autorità istituzionali e sportive, è programmata per il 4 ottobre alle 18 presso Villa Castelletti a Signa. Il comitato promotore del premio Veterani dello Sport, associazione benemerita riconosciuta dal Coni, presieduto da Gianni Taccetti ha assegnato a Niccolò Cannone (nella foto), 23 anni, il ‘Premio atleta dell’anno 2020’: giocatore di rugby dall’età di 14 anni nel Bombo Rugby Firenze e successivamente passato alla Florentia Rugby per poi entrare a far parte dell’Accademia FIR, con cui ha disputato la serie A nella stagione 2016-17. Nell’estate 2017 approda al Petrarca Padova e al suo primo anno con il club veneto vince l’Eccellenza. Nella stessa stagione viene poi selezionato dalla Nazionale Italiana Under 20 con la quale disputa il Sei Nazioni e il Mondiale in Georgia. L’anno successivo è ancora tra i volti protagonisti del Petrarca e della Nazionale U20. La sua importante crescita e le sue prestazioni convincono il Benetton Rugby nel pre-stagione 2018 a inserirlo in rosa come permit player. Cannone ripaga la fiducia del club a suon di importanti prestazioni durante le due annate da permit player e nell’estate del 2020 diventa definitivamente un Leone. Infine Franco Smith, attuale CT della Nazionale Maggiore Italiana, lo convoca per il Sei Nazioni 2020, schierandolo dal primo minuto nei match disputati fino a ora contro Galles e Francia.

Gli altri riconoscimenti che verranno assegnati durante la manifestazione, riguardano i giovani emergenti: la ciclista di interesse nazionale Emma Meucci, nata nel 2005, che ha iniziato nella categoria G3 alla società ciclistica Tripetetolo per approdare da G6 a Campi Bisenzio dove è rimasta fino alla categoria Esordienti donne secondo anno. Successivamente approdata con tutta la squadra femminile della Zhiraf-Guerciotti guidata dalla campionessa russa Svetlana Bubnenkova, terza classifica al campionato italiano 2021 su pista di inseguimento individuale donne allieve svoltosi al velodromo comunale di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, campionessa toscana di inseguimento individuale donne allieve 2021 – vincitrice nella categoria allieve del Trofeo Rosa 2021 (trofeo composto da 10 gare tra le regioni del centro-sud)

Altra giovanissima atleta di interesse nazionale è la tennista Viola Cossari, nata nel 2008, terza ai campionati toscani di categoria e tra le prime 50 giocatrici italiane. Classificata ai campionati italiani di categoria grazie al terzo posto toscano, vincitrice di 7/8 tornei nazionali da dopo il lockdown, è allenata dal maestro nazionale Alessio Arrighetti del Tennis Club Le Signe.

La serata, che si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid, sarà condotta da Simona Bellocci di Fondazione Sistema Toscana, inizierà con la presentazione del libro “Società Anonima Associazione Fiorentina del Calcio” (1933-1952) a cura del Museo Fiorentina, interverranno Massimo Cervelli, vice-presidente del Museo, lo storico Fabio Bertini e il giornalista Roberto Davide Papini de La Nazione e si concluderà con un saggio di cultura sportiva a cura del regista teatrale Alessandro Calonaci. Un grazie particolare a nome di tutta la sezione U.N.V.S. delle Signe da parte del presidente Leandro Becagli alla BCC Banco Fiorentino per il sostegno e un invito a chi è interessato all’appuntamento di lunedì 4 ottobre.