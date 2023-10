Via al “Festival dell’Italia gentile”: dal 30 ottobre al 5 novembre Firenze è la capitale della gentilezza

FIRENZE – Dal 30 ottobre al 5 novembre torna a Firenze la terza edizione del “Festival dell’Italia gentile”, per raccontare e praticare la gentilezza. Un’edizione “diffusa”, quella di quest’anno, ideata dal biologo naturalista Daniel Lumera insieme al vice-sindaco del Comune di Firenze Alessia Bettini, che vedrá, la partecipazione di oltre 100 relatori e 60 eventi ad accesso libero nei cinque quartieri della città. “Parlare di gentilezza in un momento storico così drammatico per i tanti conflitti in corso è davvero un segno di resistenza, – afferma Bettini – con questa terza edizione del festival vogliamo continuare a dare forza a questa urgenza: tornare a essere comunità, tornare al dialogo e alla gentilezza, che è il paradigma del noi e non dell’io, in una visione ecosistemica con la consapevolezza che siamo tutti interconnessi e che nessuno si salva da solo. Un paradigma di cui c’è bisogno in tutti i settori, come confermano ormai tantissimi studi scientifici. E allora abbiamo voluto ampliare ulteriormente questo evento, che arriva a coprire sette giorni con appuntamenti diffusi in tutti i quartieri della città, per raccontare e portare la gentilezza a tutti i partecipanti”.

Molti gli ospiti internazionali attesi, come Daniel Lumera, Vito Mancuso, Alba Donati o Vivian Lamarque, per citarne solo alcuni, che dialogheranno sul tema della Gentilezza declinata nei diversi ambiti, dalla scienza, all’ambiente, alla spiritualità all’arte. E ancora, attività esperienziali, laboratori, concerti, incontri e testimonianze per adulti e bambini, proposte in collaborazione con le realtà associative del territorio. Ad accompagnare l’edizione 2023, l’inedita opera scultorea Energia della Vita, realizzata dallo scultore toscano Andrea Roggi, che verrà presentata in anteprima dal 3 al 6 novembre nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. E’ possibile consultare il programma completo sul sito del Comune o al link https://internationalkindnessmovement.com/festival-italia-gentile-firenze-2023/

