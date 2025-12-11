Via al primo corso di baskin al Palazzetto dello sport. L’assessore Bogani: “Il progetto cresce, siamo soddisfatti”   

LASTRA A SIGNA – E’ partito al Palazzetto dello sport il primo corso di baskin, il basket inclusivo ideato per la partecipazione delle persone con e senza disabilità: il progetto è stato pensato e voluto dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con Team Nova Basket. Il corso si svolge il martedì dalle 18 alle 19 ed è gratuito grazie al coinvolgimento di tre sponsor e della disponibilità di Iride che ha concesso, senza nessun costo, l’impianto. Nei giorni scorsi l’assessore allo sport Mirio Bogani è passato a trovare i partecipanti e gli operatori della Team Nova basket. “Non posso che essere soddisfatto della partenza e del proseguimento del primo corso di baskin a Lastra a Signa, – ha detto Bogani – vedere decollare un progetto a cui abbiamo dedicato passione e tante energie è appagante ma accorgersi che si è consolidato stabilmente, ha una valenza ancora più importante: diventa uno di quegli obiettivi raggiunti di cui un assessore e un’amministrazione potranno essere orgogliosi nel tempo”. “Naturalmente siamo contenti della partenza del corso – ha aggiunto il presidente della Team Nova Basket Eraldo Mazzuca – ma allo stesso tempo vorrei fare un appello: il corso di baskin non è dedicato soltanto alle persone con disabilità gravi, il suo obiettivo principale infatti è avvicinare chiunque al basket, chi ha voglia di stare insieme, di giocare e soprattutto di portare un sorriso è il benvenuto”. Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi, per informazioni contattare la Società Team Nova al numero 3494531947 o scrivere alla e-mail eraldobasket@libero.it.