Via al tesseramento, Forza Italia torna in piazza a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – In vista della prossima stagione congressuale, Forza Italia torna in piazza per il tesseramento 2023. L’appuntamento è per sabato 2 settembre in piazza Vittorio Veneto dalle 10. “Si apre una stagione ricca di appuntamenti politici, sia per il nostro movimento che per il nostro Paese: intendiamo farci trovare pronti a raccogliere tutte le sfide presenti e future”, dice il coordinatore comunale Marco Allegrozzi. Al banchino sarà presente anche Daniela Pancani, responsabile Azzurro Donna Sesto Fiorentino e dello “Sportello di ascolto e soccorso contro la violenza di genere”: “Sarà l’occasione – spiega – per fornire informazioni in più, e magari prendere appuntamenti, su questo servizio che è rivolto a tutti quei cittadini che stanno vivendo situazioni familiari conflittuali”.