Via alla campagna d’ascolto del Pd: sabato 21 primo appuntamento a Villa Montalvo

CAMPI BISENZIO – “Un percorso importante, aperto a tutti e che si basi sui dei contenuti per aprirsi ulteriormente alla città”: con queste parole il segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti, aveva presentato la campagna d’ascolto che prenderà il via sabato 21 maggio per concludersi un mese dopo, il 21 giugno, e che darà il via ufficialmente al cammino di avvicinamento verso le elezioni amministrative dell’anno prossimo. Primo appuntamento in programma quello alla Limonaia di Villa Montalvo (“Più vivace”, inizio alle 10) per parlare in modo particolare di giovani, cultura e istruzione, ma anche di commercio e di sicurezza. Ludovico Arte, preside dell’istituto tecnico Marco Polo di Firenze, e Marco Biagioni, segretario del Pd di Prato, saranno fra gli ospiti dell’incontro.