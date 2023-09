Via alla nuova stagione sportiva: il Sesto Rugby presenta tutti i tecnici

SESTO FIORENTINO – Largamente confermato il gruppo di educatori che ha svolto un eccellente lavoro nella scorsa stagione, sia dal punto di vista tecnico che formativo con gli atleti del Sesto Rugby, riuscendo al tempo stessi a sviluppare un rapporto di condivisione e coinvolgimento delle loro famiglie. Il cambio della categorie agli anni pari ha impattato limitatamente sulle scelte guidate dal Direttore tecnico Marco Bartoloni.

Francesca Morosi, Antonio Colella e Cosimo Pinzani saranno gli educatori dei giovanissimi Under 6, a cui è di consueto riservato lo spot del sabato mattina. Federico Cipriani sarà il responsabile della categoria Under 8, coadiuvato da Riccardo Bruni, Matteo Rullo e Luca Colella. Due gli allenamenti previsti alla settimana, il martedì pomeriggio e il sabato mattina. Il blocco della ex Under 9 passa integralmente a essere il gruppo tecnico della Under 10, con Enrico Forni, Andrea Arvati, Lorenzo Leolini e Lorenzo Brasili nel ruolo di educatori. Anche la Under 10 si allenerà il martedì e il sabato, a partire dal prossimo 12 settembre.

Marco Bartoloni, Alessio Montori e Fabio Mencherini avranno le redini della Under 12, che sarà sul campo di Sesto Fiorentino il lunedì e il mercoledì, con un terzo allenamento previsto sul campo di Settimello il venerdì. Ultima, ma non meno importante, la categoria Under 14: Massimo Mango sarà il responsabile del gruppo tecnico completato da Franco Tarlini e Umberto Valoroso, con il giocatore della prima squadra dei Cavalieri Union Davide Castellana come preparatore atletico.

Tre gli allenamenti anche per la Under 14, che sarà a Sesto il lunedì e il giovedì, mentre svolgerà un allenamento sul campo dei Bisenzio Puma a San Donnino ogni mercoledì pomeriggio. In più, il venerdì svolgerà un allenamento in palestra. Per i contatti degli educatori, il calendario delle sedute e i giorni di avvio dell’attività consultare il sito www.sestorugby.it/staff-tecnico/